H Παρτίζαν θα πάρει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για την μετακόμιση του Μίκα Μούρινεν στο NCAA και το Arkansas.

Ο Μίκα Μούρινεν θα συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA και στο Arkansas, αφήνοντας την Ευρώπη και την Παρτίζαν.

Ο Μούρινεν επέλεξε το Arkansas και η νέα του σεζόν θα τον βρει στο NCAA. Μάλιστα θα έχει για head coach έναν θρύλο του ΝCAA,τον Τζον Καλιπάρι που έγραψε ιστορία με το σπουδαίο Kentucky, παίρνοντας πρωτάθλημα το 2012.

Επιπλέον έπλασε πολλούς παίκτες, όπως σας είχε παρουσιάσει το Gazzetta και τους προετοιμάσε για το ΝΒΑ, εκεί όπου έγιναν σταρ. Ντέιβις, Φοξ, Κάζινς, Ραντλ, Μάρεϊ, Αντεμπάγιο, Μπούκερ, Τάουνς μεταξύ άλλων.

Το ποσό που βάζει η Παρτίζαν στα ταμεία της

Αυτή η μετακόμιση θα φέρει κέρδος και στην Παρτίζαν που θα πάρει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό σύμφωνα με τη Mozzart Sport. Θα καρπωθεί 500.000.

Μάλιστα υπάρχει και ο όρος «one and done». Αυτό χρησιμοποιείται για παίκτες που, μετά τη σεζόν που πέρασαν στο NCAA, σχεδιάζουν να δοκιμάσουν το draft του NBA, και αυτό το γεγονός μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Παρτιζάν.

Αν ο Φινλανδός πάει στο πρωτάθλημα του NBA, οι Σέρβοι θα εισπράξουν επιπλέον 1.000.000, δηλαδή συνολικά 1.500.000 δολάρια.