Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι προκαλεί «τρέλα» στις τάξεις των φίλων της Παρτίζαν που παρακολουθούν την πτήση του ταυτόχρονα 10.500 άτομα.

Η άφιξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι προκαλεί παροξυσμό με τον κόσμο της Παρτίζαν να παρακολουθεί την πτήση του πολυνίκη τεχνικού σε πραγματικό χρόνο. Όπως αναφέρει η Mozzart Sport 10.500 άτομα παρακολουθούν ταυτόχρονα την πορεία του αεροπλάνου στον εξειδικευμένο ιστότοπο «Flight Radar» μέχρι την προσγείωση του στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα»!

Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει και η διοίκηση της Σερβικής ομάδας βρίσκεται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς θα πρέπει να μεταπείσει τον «Ζοτς», προκειμένου να παραμείνει στην άκρη του πάγκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου.

Βέβαια, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, πολύ δύσκολα θα αλλάξει την απόφαση του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παρά την εκδήλωση λατρείας και αφοσίωσης του κόσμου, ο οποίος κατέκλυσε το αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί και να του αλλάξει γνώμη.