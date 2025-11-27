Ομπράντοβιτς: Η Παρτίζαν δεν κάνει δεκτή την παραίτησή του
Μία απίστευτη ανατροπή δεδομένων θέλει να δημιουργήσει η Παρτίζαν, που επισήμως τόνισε ότι θέλει να μεταπείσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να παραμείνει στον πάγκο της.
Ο θρυλικός κόουτς της Παρτίζαν έκανε γνωστό πως δήλωσε παραίτηση, μία μέρα μετά το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.
Ωστόσο, το έκτακτο ΔΣ της Παρτίζαν έβγαλε μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της, η Παρτίζαν τονίζει πως ζητά από τον Ομπράντοβιτς να σκεφτεί την παραίτησή του ξανά και ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και τα αποτελέσματα στον σύλλογο.
Η ανακοίνωση της Παρτίζαν για Ομπράντοβιτς
«Την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της KK Partizan Mozzart Bet με θέμα τη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε στον Σύλλογο, μετά τη χθεσινή αμετάκλητη παραίτηση του προπονητή της πρώτης ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Tο Εκτελεστικό Συμβούλιο του εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του, με την επιθυμία να παραμείνει πρώτος προπονητής της Partizan Mozzart Bet και να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις που θα φέρουν βελτίωση στα αποτελέσματα των «ασπρόμαυρων».
Μετά από αυτή την απόφαση, ο Σύλλογος απευθύνθηκε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του ζήτησε να εξετάσει ξανά την παραίτησή του, να την αποσύρει και να συνεχίσει το έργο του».
