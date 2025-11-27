Δεν έκανε δηλώσεις ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά την άφιξη του και αποχώρησε ακούγοντας τον κόσμο να του ζητάει να μείνει στην Παρτίζαν.

Ιστορικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου κατά την υποδοχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τους οπαδούς της Παρτίζαν. Ο «Ζοτς» που χρειάστηκε να γίνει ολόκληρη επιχείρηση της ασφάλειας του αεροδρομίου για να αποχωρήσει από τον χώρο, όπου βρίσκονταν οι φίλοι της Παρτίζαν δεν έκανε καμία δήλωση. Παρότι, πέρασε μπροστά από τον μεγάλο όγκο του κόσμου δεν σταμάτησε να κάνει την παραμικρή δήλωση.

Βέβαια, οι φίλοι της Σερβικής ομάδας φώναζαν συνεχώς «Ζέλικο μείνε» την ώρα που εκείνος με τη συνοδεία της ασφάλειας αποχωρούσε από τον χώρο του αεροδρομίου.

Πλέον, είναι ξεκάθαρο πως ο κόσμος μίλησε και εξέφρασε την επιθυμία του να μείνει στην άκρη του πάγκου της Παρτίζαν ο «Ζοτς».

Τώρα όλα εξαρτώνται από τον ίδιο που είναι και εκείνος που θα πάρει την τελική απόφαση για το αν θα εμείνει στην αρχική παραίτηση ή θα αλλάξει γνώμη και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Σύλλογο.

