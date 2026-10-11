Η Παρτίζαν έκανε το 2/2 στην ABA League πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στην πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι.

Η Παρτίζαν επικράτησε με 99-78 της Βιέννης, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στην ABA League και στρέφοντας πλέον την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, υπό το φόντο της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στους Αυστριακούς, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους. Ο Ζοάν Πενιαρόγια είδε την ομάδα του να ανταποκρίνεται με σοβαρότητα και συγκέντρωση, σε ένα παιχνίδι που είχε και διαφορετική σημασία ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στην EuroLeague.

Το σημαντικότερο κέρδος για τον Καταλανό τεχνικό ήταν η δυνατότητα να διαχειριστεί τον χρόνο συμμετοχής των παικτών του, με τον Κάρλικ Τζόουνς να μένει εκτός δράσης. Το ενδιαφέρον, φυσικά, στρέφεται στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ξεχωριστή συναισθηματική φόρτιση. Η Παρτίζαν θέλει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει χωρίς απώλειες την υποχρέωσή της στην ABA League.

Σε ό,τι αφορά την επιθετική παραγωγή, ο Τζόφρι Λοβέρν και ο Λούκα Βιλντόζα σημείωσαν από 15 πόντους, ενώ ο Νίκολα Τανάσκοβιτς και ο Μπαντζά Σι πρόσθεσαν από 14, συμβάλλοντας στην άνετη επικράτηση των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 51-38, 75-60, 99-78

Η Παρτίζαν υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 13/10 και ώρα 21:30 σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι μετά την αποχώρησή του. Η «διαβολόβδομάδα» ολοκληρώνεται με ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για τη μάχη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (15/10, 20:45) για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.