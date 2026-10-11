Σύμφωνα με το Sportando, η Αρμάνι Μιλάνο τσεκάρει την περίπτωση του Τζαμπάρι Πάρκερ για την ενίσχυσή της στη θέση «4».

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ δεν... κόλλησε στην Μπανταλόνα, στην Παρτίζαν δεν υπολογίζεται από τον Πενιαρόγια και η Αρμάνι Μιλάνο τον έχει στο στόχαστρό της, σύμφωνα με το «Sportando».

Η ομάδα του ιταλικού βορρά έχει εκκινήσει σε άλλη μια σεζόν προβληματικά (1-3 στη EuroLeague), κάτι που έχει επιφέρει προβληματισμό στο στρατόπεδο του συλλόγου. Οι Μιλανέζοι έχουν αρκετούς παίκτες στην εν λόγω θέση (Άλεκ Πίτερς, Τζαμπάολο Ρίτσι, Τζέισον Μπερνέλ, Νίκολα Ακέλε), ωστόσο δείχνουν πως θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως ο 31χρονος αθλητής είναι με το ένα... πόδι εκτός Βελιγραδίου.

Η ασπρόμαυρη πλευρά της σερβικής πρωτεύουσας αφενός δεν τον υπολογίζει αγωνιστικά και αφετέρου θέλει να ξεφορτωθεί το «αλμυρό» συμβόλαιό του. Για την ώρα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο αλλά στην Ιταλία, το εν λόγω δημοσίευμα κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Αρμάνι.