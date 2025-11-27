Η Παρτίζαν θέλει να μεταπείσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς γι' αυτό συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν. Το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως αποτέλεσε τη χαριστική βολή στις σχέσεις του πολυνίκη προπονητή με τους Σέρβους.

Φυσικά αυτή την απόφαση έχει προκαλέσει σοκ στις τάξεις της ομάδας, ενώ μάλιστα είναι και η πρώτη φορά που ο Ζοτς αποχωρεί από κάποιον σύλλογο μεσούσης της σεζόν.

Στην επιστολή που επέβαλε ο Ομπράντοβιτς έκανε λόγο για αμετάκλητη παραίτηση, αν και η διοίκηση θέλει να τον καλέσει να αναθεωρήσει την απόφασή του. Μάλιστα, σήμερα στις 14:00 έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτιζάν, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη: πώς να πείσουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέψει στον πάγκο και να ανακαλέσει την παραίτησή του.

Η ομάδα δεν αποδέχεται την αποχώρηση του κορυφαίου προπονητή και θέλει να κάνει τα πάντα για να τον επαναφέρει στον πάγκο, να συνεχίσει ως προπονητής και να προσπαθήσει να ανατρέψει την πορεία της σεζόν.