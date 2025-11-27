Εφές: Τέλος ο Κοκόσκοφ
Νέος προπονητής φεύγει από την EuroLeague, με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ να αποχωρεί από τον πάγκο της Αναντολού Εφές.
Η τουρκική ομάδα βρίσκεται στην 15η θέση της κατάταξης της EuroLeague με ρεκόρ 5-8, ενώ η πρόσφατη ευρεία ήττα από τη Μονακό με 102-66 ήταν κι εκείνη που ξεχείλισε το ποτήρι. Η Εφές ανακοίνωσε πως ο Ράντοβαν Τριφούνοβιτς θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης.
H ανακοίνωση
«Ως Αθλητικός Σύλλογος Αναντολού Εφές, έχουμε ολοκληρώσει τη συνεργασία μας με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του. Η ομάδα μας θα συνεχίσει το έργο της υπό την καθοδήγηση του Ράντοβαν Τριφούνοβιτς μέχρι να οριστεί ο νέος προπονητής μας».
Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 27, 2025
Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.
Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan… pic.twitter.com/ffc3LtzuCz
