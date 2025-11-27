Παρελθόν από την Αναντολού Εφές αποτελεί ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Νέος προπονητής φεύγει από την EuroLeague, με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ να αποχωρεί από τον πάγκο της Αναντολού Εφές.

Η τουρκική ομάδα βρίσκεται στην 15η θέση της κατάταξης της EuroLeague με ρεκόρ 5-8, ενώ η πρόσφατη ευρεία ήττα από τη Μονακό με 102-66 ήταν κι εκείνη που ξεχείλισε το ποτήρι. Η Εφές ανακοίνωσε πως ο Ράντοβαν Τριφούνοβιτς θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης.