Στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Όντεντ Κάτας και οι Ισραηλινοί βάζουν ως υποψήφιους για τον πάγκο της Μακάμπι τους Γιάννη Σφαιρόπουλο και Δημήτρη Πρίφτη.

Μετά την νέα ήττα της Μακάμπι στην Euroleague, αυτήν την φορά από την Αρμάνι Μιλάνο, το ρεκόρ έφτασε στο 3-10 και... άνοιξε η πόρτα της εξόδου στον Όντεντ Κάτας!

Σύμφωνα, μάλιστα, με ρεπορτάζ από το «Sport 5» του Ισραήλ οι υποψήφιοι αντικαταστάτε του από τη στιγμή που θα αποχωρήσει από την ομάδα του λαού ύστερα από 3.5 χρόνια, είναι Έλληνες!

Ο λόγος για τον... παλιό γνώριμο της Μακάμπι, τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, ο οποίος αποχώρησε πριν από μερικές εβδομάδες από τον Ερυθρό Αστέρα, όπως επίσης και για τον νυν τεχνικό της Ρετζιάνα Εμίλια και πρώην του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Πρίφτη.

Ο Σφαιρόπουλος είχε βρεθεί στην Μακάμπι από το 2018 έως το 2022, κατακτώντας μαζί της τρία πρωταθλήματα Ισραήλ και ένα Κύπελλο. Απολύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η ομάδα είχε ρεκόρ 11–12 στη EuroLeague και βρισκόταν στη 12η θέση της διοργάνωσης.

Αντίστοιχα ο Πρίφτης φτής, είχε συνεργαστεί στενά με τον νυν GM της Μακάμπι, Κλαούντιο Κολντεμπέλα για αρκετά χρόνια. Ο 57χρονος Έλληνας ανέλαβε το 2017 την Ούνικς Καζάν και το 2018 είδε τον Κολντεμπέλα να γίνεται τεχνικός διευθυντής της ομάδας με τον οποίο και συνεργάστηκε.