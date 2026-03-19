Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αποψινών (19/3) αγώνων για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Με ιδανικό τρόπο και 2/2 θέλει να κλείσει την δική του «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, μετά τη σπουδαία νίκη επί της Φενέρμπαχτσε με 104-87 το βράδυ της Τρίτης (17/9).

Οι Πειραιώτες παραμένουν στην έδρα τους και υποδέχονται αυτή τη φορά την Μπασκόνια, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Euroleague, έχοντας αυτή τη στιγμή ρεκόρ 21-11 και γνωρίζοντας πως σιγά σιγά πλησιάζουν στο να εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα έδρας. Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:15 και η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από το Novasports Prime.

Νωρίτερα (19:00, Novasports 4) υπάρχει η πολύ ενδιαφέρουσα ισπανική μάχη μεταξύ Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, το ματς της Αναντολού Εφές με τη Μονακό (19:30, Novasports Start) αλλά και εκείνο της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Βίρτους Μπολόνια (21:05, Novasports 6).

Ακολουθεί στις 21:30 (Novasports 3) το παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με την Ντουμπάι, ενώ η βραδιά κλείνει στις 21:45 (Novasports 5) με το Παρί - Παρτίζαν.

Οι σημερινές μεταδόσεις