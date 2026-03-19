Μεγάλο... διπλό πανηγύρισε η Μονακό μέσα στην Τουρκία, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 93-98 για την 32η «στροφή» της EuroLeague.

Η ομάδα από το Πριγκιπάτο παρότι έμεινε πίσω με 10 πόντους επτά λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού (81-71, 33') δεν τα παράτησε. Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ βγήκε μπροστά και... οδήγησε την ομάδα του προς την ανατροπή και την 18η νίκη της στη διοργάνωση.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν οΤζαρόν Μπλόσομγκεϊμ με 17 πόντους, ενώ ο Σεμούς Χαζέρ έκανε ρεκόρ πόντων με 26 πόντους και (4/7 τρίποντα).

Αναντολού Εφές - Μονακό: Ο αγώνας

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με αμφότερες να είναι κοντά στο σκορ και να εναλλάσσονται το προβάδισμα (21-23, 10’).

Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου ο ρυθμός ανέβηκε, με τη Μονακό να κρατάει το σκορ υπέρ της, όμως η Αναντολού Εφές με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Κορντινιέ έβαλε μπροστά την ομάδα του (37-34, 15’), ενώ στη συνέχεια ο Χαζέρ με το δεύτερο τρίποντό του διεύρυνε τη διαφορά στο +6 για τους Τούρκους (42-36, 16’). Προς το τέλος του πρώτου μέρους οι φιλοξενούμενοι είχαν μειώσει (50-45, 19’), όμως ένα ακόμα τρίποντο από την Έφες (7/16, 43, 8%) με τον Σουάιντερ πήγε ξανά τη διαφορά στους +8 (53-45, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι πήραν για πρώτη φορά διψήφια τιμή (55-45,,21’), μετά από καλάθι του Λόιντ. Στη συνέχεια ο γαλλικός σύλλογος είχε απάντηση και μπόρεσε να παραμείνει κοντά, τρέχοντας επιμέρους σερί (0-9) και μείωσε στον πόντο. Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο δεν πτοήθηκε και είχε άμεση αντίδραση. Με… οδηγό τον Χαζέρ (18π, 3/5 τρίποντα, 30’), πήρε εκ νέου τα «ηνία» και είχε τον έλεγχο στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (73-66, 30’).

Στην έναρξη της τελευταία περιόδου η Αναντολού συνέχισε να επιβάλλει την κυριαρχία της και με τρίποντο του Σουάιντερ (9π.) έστειλε εκ νέου το ματς στους 10 (81-71, 33'). Η Μονακό δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα! Βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να μειώσει στους πέντε (83-78, 35'), κάνοντας... θρίλερ το φινάλε. Ο Μπλόσομγκειμ με τρίποντο έστειλε το παιχνίδι στον πόντο (85-84, 37') και στη συνέχεια με γκολ φάουλ του ίδιου πέρασε μπροστά (85-87, 38'), τρέχοντας επιμέρους σερί για την ομάδα του (2-13). Ο Αμερικανός σκόραρε ξανά στο φινάλε (88-91, 39') και έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Σε μία από τις τελευταίες κατοχές η Εφές έχασε την μπάλα και ο Ντιάλο... κλείδωσε την 18η νίκη.



Τα δεκάλεπτα: 21-23, 53-45, 73-66, 93-98

MVP ΗΤΑΝ Ο…Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ με 17 πόντους (4/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΙΣ ΤΩΝ ΗΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Σεμούς Χαζέρ με 26 πόντους (6/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Μονακό είχε κερδίσει με 102-66

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 2 S. Hazer 21:35 26 10/15 66.7% 6/8 75% 4/7 57.1% 2/3 66.7% 1 1 2 2 3 0 1 0 26 3 J. Loyd * 16:37 10 2/6 33.3% 1/2 50% 1/4 25% 5/6 83.3% 0 0 0 1 4 2 1 0 4 5 S. Lee 26:05 13 5/10 50% 5/7 71.4% 0/3 0% 3/4 75% 1 1 2 1 2 1 2 0 11 8 N. Weiler-Babb * 15:47 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 4 2 0 0 0 3 10 I. Cordinier 24:29 11 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 5/6 83.3% 1 2 3 0 1 0 2 1 17 11 R. Smits * 21:59 12 4/7 57.1% 3/5 60% 1/2 50% 3/4 75% 1 3 4 1 4 2 0 0 9 15 P. Dozier * 20:15 4 2/8 25% 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 2 2 4 1 5 1 3 0 0 21 C. Swider 15:42 11 3/6 50% 0/1 0% 3/5 60% 2/2 100% 1 0 1 0 3 1 0 0 6 23 D. Mutaf 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 E. Osmani * 21:11 6 2/7 28.6% 2/4 50% 0/3 0% 2/2 100% 2 1 3 2 2 1 2 0 11 33 E. Yilmaz 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 K. Jones 16:20 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 3 3 0 1 1 4 TOTAL 200:00 93 30/65 46.2% 19/32 59.4% 11/33 33.3% 22/27 81.5% 13 14 27 15 29 9 12 2