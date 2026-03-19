Μεγάλο... διπλό πανηγύρισε η Μονακό μέσα στην Τουρκία, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 93-98 για την 32η «στροφή» της EuroLeague.
Η ομάδα από το Πριγκιπάτο παρότι έμεινε πίσω με 10 πόντους επτά λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού (81-71, 33') δεν τα παράτησε. Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ βγήκε μπροστά και... οδήγησε την ομάδα του προς την ανατροπή και την 18η νίκη της στη διοργάνωση.
Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν οΤζαρόν Μπλόσομγκεϊμ με 17 πόντους, ενώ ο Σεμούς Χαζέρ έκανε ρεκόρ πόντων με 26 πόντους και (4/7 τρίποντα).
Αναντολού Εφές - Μονακό: Ο αγώνας
Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με αμφότερες να είναι κοντά στο σκορ και να εναλλάσσονται το προβάδισμα (21-23, 10’).
Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου ο ρυθμός ανέβηκε, με τη Μονακό να κρατάει το σκορ υπέρ της, όμως η Αναντολού Εφές με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Κορντινιέ έβαλε μπροστά την ομάδα του (37-34, 15’), ενώ στη συνέχεια ο Χαζέρ με το δεύτερο τρίποντό του διεύρυνε τη διαφορά στο +6 για τους Τούρκους (42-36, 16’). Προς το τέλος του πρώτου μέρους οι φιλοξενούμενοι είχαν μειώσει (50-45, 19’), όμως ένα ακόμα τρίποντο από την Έφες (7/16, 43, 8%) με τον Σουάιντερ πήγε ξανά τη διαφορά στους +8 (53-45, 20’).
Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι πήραν για πρώτη φορά διψήφια τιμή (55-45,,21’), μετά από καλάθι του Λόιντ. Στη συνέχεια ο γαλλικός σύλλογος είχε απάντηση και μπόρεσε να παραμείνει κοντά, τρέχοντας επιμέρους σερί (0-9) και μείωσε στον πόντο. Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο δεν πτοήθηκε και είχε άμεση αντίδραση. Με… οδηγό τον Χαζέρ (18π, 3/5 τρίποντα, 30’), πήρε εκ νέου τα «ηνία» και είχε τον έλεγχο στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (73-66, 30’).
Στην έναρξη της τελευταία περιόδου η Αναντολού συνέχισε να επιβάλλει την κυριαρχία της και με τρίποντο του Σουάιντερ (9π.) έστειλε εκ νέου το ματς στους 10 (81-71, 33'). Η Μονακό δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα! Βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να μειώσει στους πέντε (83-78, 35'), κάνοντας... θρίλερ το φινάλε. Ο Μπλόσομγκειμ με τρίποντο έστειλε το παιχνίδι στον πόντο (85-84, 37') και στη συνέχεια με γκολ φάουλ του ίδιου πέρασε μπροστά (85-87, 38'), τρέχοντας επιμέρους σερί για την ομάδα του (2-13). Ο Αμερικανός σκόραρε ξανά στο φινάλε (88-91, 39') και έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Σε μία από τις τελευταίες κατοχές η Εφές έχασε την μπάλα και ο Ντιάλο... κλείδωσε την 18η νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 21-23, 53-45, 73-66, 93-98
MVP ΗΤΑΝ Ο…Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ με 17 πόντους (4/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΙΣ ΤΩΝ ΗΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Σεμούς Χαζέρ με 26 πόντους (6/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 26 πόντοι και τα (4/7 τρίποντα) του Χαζέρ.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Μονακό είχε κερδίσει με 102-66
|Anadolu Efes Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|2
|S. Hazer
|21:35
|26
|10/15
|66.7%
|6/8
|75%
|4/7
|57.1%
|2/3
|66.7%
|1
|1
|2
|2
|3
|0
|1
|0
|26
|3
|J. Loyd *
|16:37
|10
|2/6
|33.3%
|1/2
|50%
|1/4
|25%
|5/6
|83.3%
|0
|0
|0
|1
|4
|2
|1
|0
|4
|5
|S. Lee
|26:05
|13
|5/10
|50%
|5/7
|71.4%
|0/3
|0%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|0
|11
|8
|N. Weiler-Babb *
|15:47
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|4
|2
|0
|0
|0
|3
|10
|I. Cordinier
|24:29
|11
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|5/6
|83.3%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|2
|1
|17
|11
|R. Smits *
|21:59
|12
|4/7
|57.1%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|1
|4
|2
|0
|0
|9
|15
|P. Dozier *
|20:15
|4
|2/8
|25%
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|5
|1
|3
|0
|0
|21
|C. Swider
|15:42
|11
|3/6
|50%
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|0
|3
|1
|0
|0
|6
|23
|D. Mutaf
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|E. Osmani *
|21:11
|6
|2/7
|28.6%
|2/4
|50%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|2
|1
|3
|2
|2
|1
|2
|0
|11
|33
|E. Yilmaz
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|88
|K. Jones
|16:20
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|3
|3
|0
|1
|1
|4
|TOTAL
|200:00
|93
|30/65
|46.2%
|19/32
|59.4%
|11/33
|33.3%
|22/27
|81.5%
|13
|14
|27
|15
|29
|9
|12
|2
|AS Monaco
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Manuchar Markoishvili
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|E. Okobo
|29:58
|10
|4/11
|36.4%
|4/9
|44.4%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|7
|6
|2
|1
|0
|10
|4
|J. Blossomgame *
|25:43
|17
|5/6
|83.3%
|4/4
|100%
|1/2
|50%
|6/7
|85.7%
|0
|3
|3
|1
|9
|2
|0
|0
|22
|10
|D. Theis *
|21:53
|10
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|1
|4
|5
|3
|7
|1
|0
|0
|15
|11
|A. Diallo *
|27:28
|17
|7/8
|87.5%
|6/7
|85.7%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|0
|6
|2
|0
|0
|17
|13
|K. Hayes
|13:17
|6
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|2
|1
|3
|0
|5
|3
|0
|1
|2
|22
|T. Tarpey
|10:33
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|2
|0
|2
|0
|8
|23
|J. Begarin
|27:17
|12
|4/6
|66.7%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|1
|6
|1
|0
|0
|11
|26
|N. Nedovic *
|13:35
|7
|1/6
|16.7%
|0/2
|0%
|1/4
|25%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|3
|3
|2
|0
|0
|5
|32
|M. Strazel *
|30:16
|17
|4/8
|50%
|4/5
|80%
|0/3
|0%
|9/11
|81.8%
|0
|3
|3
|6
|10
|3
|0
|0
|21
|Team
|3
|3
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|TOTAL
|200:00
|98
|31/53
|58.5%
|25/37
|67.6%
|6/16
|37.5%
|30/36
|83.3%
|11
|24
|35
|22
|54
|16
|3
|1
|117
