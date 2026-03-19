Αναντολού Εφές - Μονακό 93-98: Πολύ σκληρή για να... πεθάνει με πρωταγωνιστή τον Μπλόσομγκεϊμ

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μεγάλο... διπλό πανηγύρισε η Μονακό μέσα στην Τουρκία, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 93-98 για την 32η «στροφή» της EuroLeague.

Η ομάδα από το Πριγκιπάτο παρότι έμεινε πίσω με 10 πόντους επτά λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού (81-71, 33') δεν τα παράτησε. Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ βγήκε μπροστά και... οδήγησε την ομάδα του προς την ανατροπή και την 18η νίκη της στη διοργάνωση.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν οΤζαρόν Μπλόσομγκεϊμ με 17 πόντους, ενώ ο Σεμούς Χαζέρ έκανε ρεκόρ πόντων με 26 πόντους και (4/7 τρίποντα).

Αναντολού Εφές - Μονακό: Ο αγώνας

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με αμφότερες να είναι κοντά στο σκορ και να εναλλάσσονται το προβάδισμα (21-23, 10’).
Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου ο ρυθμός ανέβηκε, με τη Μονακό να κρατάει το σκορ υπέρ της, όμως η Αναντολού Εφές με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Κορντινιέ έβαλε μπροστά την ομάδα του (37-34, 15’), ενώ στη συνέχεια ο Χαζέρ με το δεύτερο τρίποντό του διεύρυνε τη διαφορά στο +6 για τους Τούρκους (42-36, 16’). Προς το τέλος του πρώτου μέρους οι φιλοξενούμενοι είχαν μειώσει (50-45, 19’), όμως ένα ακόμα τρίποντο από την Έφες (7/16, 43, 8%) με τον Σουάιντερ πήγε ξανά τη διαφορά στους +8 (53-45, 20’).

 

Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι πήραν για πρώτη φορά διψήφια τιμή (55-45,,21’), μετά από καλάθι του Λόιντ. Στη συνέχεια ο γαλλικός σύλλογος είχε απάντηση και μπόρεσε να παραμείνει κοντά, τρέχοντας επιμέρους σερί (0-9) και μείωσε στον πόντο. Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο δεν πτοήθηκε και είχε άμεση αντίδραση. Με… οδηγό τον Χαζέρ (18π, 3/5 τρίποντα, 30’), πήρε εκ νέου τα «ηνία» και είχε τον έλεγχο στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (73-66, 30’).

Στην έναρξη της τελευταία περιόδου η Αναντολού συνέχισε να επιβάλλει την κυριαρχία της και με τρίποντο του Σουάιντερ (9π.) έστειλε εκ νέου το ματς στους 10 (81-71, 33'). Η Μονακό δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα! Βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να μειώσει στους πέντε (83-78, 35'), κάνοντας... θρίλερ το φινάλε. Ο Μπλόσομγκειμ με τρίποντο έστειλε το παιχνίδι στον πόντο (85-84, 37') και στη συνέχεια με γκολ φάουλ του ίδιου πέρασε μπροστά (85-87, 38'), τρέχοντας επιμέρους σερί για την ομάδα του (2-13). Ο Αμερικανός σκόραρε ξανά στο φινάλε (88-91, 39') και έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Σε μία από τις τελευταίες κατοχές η Εφές έχασε την μπάλα και ο Ντιάλο... κλείδωσε την 18η νίκη.


Τα δεκάλεπτα: 21-23, 53-45, 73-66, 93-98

MVP ΗΤΑΝ ΟΤζαρόν Μπλόσομγκεϊμ με 17 πόντους (4/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΙΣ ΤΩΝ ΗΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΣεμούς Χαζέρ με 26 πόντους (6/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 26 πόντοι και τα (4/7 τρίποντα) του Χαζέρ.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Μονακό είχε κερδίσει με 102-66

Anadolu Efes IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2S. Hazer21:352610/1566.7%6/875%4/757.1%2/366.7%1122301026
3J. Loyd *16:37102/633.3%1/250%1/425%5/683.3%000142104
5S. Lee26:05135/1050%5/771.4%0/30%3/475%1121212011
8N. Weiler-Babb *15:4700/10%0/10%0/00%0/00%011420003
10I. Cordinier24:29112/540%0/00%2/540%5/683.3%1230102117
11R. Smits *21:59124/757.1%3/560%1/250%3/475%134142009
15P. Dozier *20:1542/825%2/450%0/40%0/00%224151300
21C. Swider15:42113/650%0/10%3/560%2/2100%101031006
23D. Mutaf00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
24E. Osmani *21:1162/728.6%2/450%0/30%2/2100%2132212011
33E. Yilmaz00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
88K. Jones16:2000/00%0/00%0/00%0/00%112330114
TOTAL200:009330/6546.2%19/3259.4%11/3333.3%22/2781.5%13142715299122
AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Manuchar MarkoishviliMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0E. Okobo29:58104/1136.4%4/944.4%0/20%2/2100%0337621010
4J. Blossomgame *25:43175/683.3%4/4100%1/250%6/785.7%0331920022
10D. Theis *21:53103/475%3/475%0/00%4/4100%1453710015
11A. Diallo *27:28177/887.5%6/785.7%1/1100%2/2100%1340620017
13K. Hayes13:1762/366.7%2/366.7%0/00%2/450%213053012
22T. Tarpey10:3321/1100%1/1100%0/00%0/00%213120208
23J. Begarin27:17124/666.7%1/250%3/475%1/250%2241610011
26N. Nedovic *13:3571/616.7%0/20%1/425%4/4100%011332005
32M. Strazel *30:16174/850%4/580%0/30%9/1181.8%03361030021
Team336000006
TOTAL200:009831/5358.5%25/3767.6%6/1637.5%30/3683.3%11243522541631117

@Photo credits: euroleague
     

