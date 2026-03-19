Ο Νίκολα Μίροτιτς δεν υπολογίζεται από τη Μονακό εξαιτίας του τραυματισμού του, ωστόσο δουλεύει προκειμένου να προλάβει τα τελευταία ματς της κανονικής περιόδου της Euroleague με Μπαρτσελόνα ή Χάποελ.

Αγώνα δρόμου κάνει ο Νίκολα Μίροτιτς, προκειμένου να προλάβει να βοηθήσει τη Μονακό στα παιχνίδια που θα ολοκλήρώσουν την κανονική περίοδο της Euroleague. Ο πάουερ φόργουορντ των μονεγάσκων δουλεύει καθημερινά με το ιατρικό τιμ της ομάδας, ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μέσα στον Απρίλιο.

Τη στιγμή που απουσιάζει ήδη και ο Μάικ Τζέιμς (για μια με δυο εβδομάδες), η Μονακό είναι εύλογο να παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της αποθεραπείας του Νίκολα Μίροτιτς, που αποτελεί το δεύτερο «ισχυρό χαρτί» της ομάδας. Ο τραυματισμός του Μίροτιτς είναι λιγότερο σοβαρός από ό,τι αναμενόταν. Ο έμπειρος άσος πάσχει από πελματιαία απονευρωσίτιδα. Είναι ένας επώδυνος τραυματισμός, αλλά δεν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, αποφεύγοντας έτσι το πρόωρο τέλος της σεζόν.

«Ο Νίκολα πάσχει αυτή τη στιγμή από πελματιαία απονευρωσίτιδα. Ελπίζουμε ότι θα αναρρώσει πλήρως σε 2 με 3 εβδομάδες », δήλωσε ο τζένεραλ μάνατζερ της Μονακό Ολέξι Γιεφίμοφ.

Μετά την ανάρρωσή του, ο Νίκολα Μίροτιτς θα πρέπει να περιμένει για να ανακτήσει την καλή φυσική κατάστασή του. «Πιθανότατα θα χρειαστεί άλλες 10 με 14 ημέρες για να επιστρέψει στην αγωνιστική του φόρμα » αναφέρουν οι Γάλλοι.

Συνολικά, η Μονακό προβλέπει απουσία τριών έως τεσσάρων εβδομάδων για τον πάουερ φόργουορντ της. Αυτό το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να του επιτρέψει να επιστρέψει για τους τελευταίους αγώνες της κανονικής περιόδου της EuroLeague, ενδεχομένως εναντίον της Μπαρτσελόνα ή της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στο μεταξύ, η Μονακό συνεχίζει να λειτουργεί με μειωμένο ρόστερ, που περιορίστηκε σε εννέα επαγγελματίες παίκτες που είναι διαθέσιμοι. Αυτή είναι μια οριακή κατάσταση, καθώς ο σύλλογος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 17 νίκες και 14 ήττες.

Με τις δυο σημαντικές απουσίες (Τζέιμς-Μίροτιτς) η ομάδα του πριγκιπάτου θα πρέπει να βρει λύσεις από άλλους παίκτες για το απαιτητικό πρόγραμμα, που ακολουθεί και περιλαμβάνει εκτός έδρας αγώνες εναντίον της Αναντολού Εφές, του Παναθηναϊκού AKTOR και της Ντουμπάι.

