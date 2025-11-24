Ο Έτορε Μεσίνα παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Έτορε Μεσίνα ολοκληρώνει την παρουσία του ως head coach στην Αρμάνι Μιλάνο, αφού υπέβαλε την παραίτησή του, δίχως να έχει γίνει γνωστός ο ρόλος που θα αναλάβει στον σύλλογο. Μάλιστα, ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του, Πέπε Ποέτε, αναμένεται να αντικαταστήσει τον «Έκτορα» στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι.

Ο Μεσίνα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο το καλοκαίρι του 2019, έπειτα από πενταετία στους Σπερς ως ασίσταντ κόουτς του Γκρεγκ Πόποβιτς. Στο παρελθόν, έχει καθίσει στους πάγκους των Βίρτους Μπολόνια, Μπένετον, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ιταλίας.

Ο «Έκτορας» έχει αναδειχθεί δύο φορές Κόουτς της Σεζόν στην EuroLeague (2006, 2008) και έχει κατακτήσει τέσσερις φορές τον τίτλο με τις Βίρτους Μπολόνια (1998, 2001) και την ΤΣΣΚΑ (2006, 2008). Παρ’ όλα αυτά, απέτυχε να οδηγήσει την Αρμάνι Μιλάνο μέχρι το τέλος της διαδρομής στη EuroLeague, παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια έγιναν σημαντικές επενδύσεις στη στελέχωση του ρόστερ.

Εξάλλου, η Αρμάνι Μιλάνο φιγουράρει στην 11η θέση της κατάταξης στη EuroLeague με ρεκόρ 6-6. Ο Έτορε Μεσίνα κατέκτησε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα Ιταλίας την περίοδο 2022-2024, δύο Coppa Italia (2021, 2022) και τρία Super Cup (2020, 2024, 2025).

Όσον αφορά τον Πέπε Ποέτα, οδήγησε πρόσφατα την Αρμάνι Μιλάνο στη νίκη επί του Ολυμπιακού, στην απουσία του Μεσίνα λόγω ίωσης.