Η Αρμάνι Μιλάνο ενημέρωσε πως ο Έτορε Μεσίνα δεν θα συνεχίσει στο πάγκο της ιταλικής ομάδας. Ποιος είναι ο Τζουζέπε Ποέτα που αναλαμβάνει;

Ο Τζουζέπε Ποέτα είναι ο καινούργιος προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, έπειτα από την παραίτηση του Έτορε Μεσίνα, επιστρέφοντας σε θέση βασικού.

Ο 40χρονος τεχνικός ξεκίνησε την καριέρα του σαν προπονητής το 2022.

Τις επόμενες δύο χρονιές, (2022/23, 2023/24), ήταν πίσω από τον Έτορε Μεσίνα, σαν πρώτος βοηθός του Ιταλού στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ένα χρόνο αργότερα έκανε το μεγάλο βήμα στην προπονητική του καριέρα και ανέλαβε ως πρώτος την Μπρέσια.

Μάλιστα εκείνη τη σεζόν κατέκτησε την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια του ιταλικού πρωταθλήματος. Στη συνέχεια απέκλεισε την Τριέστε στους προημιτελικούς και την Τραπάνι στους ημιτελικούς.

Το εμπόδιο της Βίρτους τον σταμάτησε στους τελικούς της ιταλικής λίγκα την περσινή σεζόν, χάνοντας με συνολικό σκορ 3-0 τον τίτλο της σεζόν 2024-2025.



Έπειτα την επιτυχημένη του πορεία σαν πρώτος προπονητής, η ομάδα από το Μιλάνο, του πρόσφερε νέα θέση στο σύλλογο, ως «δεξί» χέρι του Μεσίνα και φυσικά με την προϋπόθεση πως θα αναλάβει την ομάδα όταν αποσυρθεί ή αποχωρήσει ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός.

Θυμίζουμε πως «οδήγησε» την Αρμάνι σε νίκη ως head coach στα ματς κόντρα στη Βιλερμπάν, (12/11) και τον Ολυμπιακό (14/11), αφού ο Έτορε Μεσίνα απουσίαζε με κορωνοϊό και έκανε το 2/2 στη διπλή εβδομάδα της EuroLeague.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, η ιταλική ομάδα ήταν αποδεκατισμένη με πέντε απουσίες, αλλά αυτό δεν πτόησε τον Ποέτα και επικράτησε με 88-87 των Πειραιωτών στην 11η αγωνιστική.

Επίσης ο νέος τεχνικός της Αρμάνι, βρίσκεται και στην Εθνική Ιταλίας από το 2022, όντας βοηθός του Τζιανμάρκο Ποτσέκο και τώρα του Λούκα Μπάνκι.

Αναμφίβολα, το βάρος είναι μεγαλύτερο τη φετινή χρονιά για τον ίδιο, αλλά δεν παύει να αποτελεί και ευκαιρία ζωής για να εδραιωθεί στο Μιλάνο για πολλά χρόνια.

