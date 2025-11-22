Φουρνιέ, Βεζένκοβ ή Ντόρσεϊ; Πού θα έδινες το τελευταίο σουτ;

Λίγο πριν το τζάμπολ Ολυμπιακός–Παρί, το ερώτημα ήταν απλό αλλά ζόρικο: Φουρνιέ, Βεζένκοβ ή Ντόρσεϊ για το τελευταίο σουτ;

Στο ΣΕΦ, λίγο πριν από το τζάμπολ του Ολυμπιακός–Παρί (98-86), ο Νίκος Ράπτης έθεσε στους φίλους των «ερυθρόλευκων» ένα από τα πιο δύσκολα... τριλήμματα της σεζόν: Φουρνιέ, Βεζένκοβ ή Ντόρσεϊ; Ποιος παίρνει το τελευταίο σουτ όταν όλα κρίνονται σε μία φάση;

Δείτε το video του Gazzetta: