Φουρνιέ, Βεζένκοβ ή Ντόρσεϊ; Πού θα έδινες το τελευταίο σουτ;
Λίγο πριν το τζάμπολ Ολυμπιακός–Παρί, το ερώτημα ήταν απλό αλλά ζόρικο: Φουρνιέ, Βεζένκοβ ή Ντόρσεϊ για το τελευταίο σουτ;
Στο ΣΕΦ, λίγο πριν από το τζάμπολ του Ολυμπιακός–Παρί (98-86), ο Νίκος Ράπτης έθεσε στους φίλους των «ερυθρόλευκων» ένα από τα πιο δύσκολα... τριλήμματα της σεζόν: Φουρνιέ, Βεζένκοβ ή Ντόρσεϊ; Ποιος παίρνει το τελευταίο σουτ όταν όλα κρίνονται σε μία φάση;
Δείτε το video του Gazzetta:
