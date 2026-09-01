Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Γιαν Μοντέρο
Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και περιμένει τους διεθνείς του να ενσωματωθούν. Ένας από αυτούς είναι ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε απίστευτες εμφανίσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία με μέσο όρο σε δύο ματς 21 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2.5 κλεψίματα και 3 λάθη.
Ο 23χρονος γκαρντ, θα φτάσει στην Ελλάδα το απόγευμα της Τετάρτης (02/09), προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας.
Ο Μοντέρο ανυπομονεί για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και αυτό το δείχνει και στα social media. Έκανε μία ανάρτηση στο «Χ», όπου έγραψε «Πάμε» και έβαλε μία ελληνική σημαία και δύο καρδιές (άσπρη και κόκκινη).
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