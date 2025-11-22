Θυμηθείτε όσα είπε στο Gazzetta ο Τζάστιν Ρόμπινσον, μία μέρα πριν την αναμέτρηση της Παρί με τον Ολυμπιακό, για το ενδιαφέρον που είχε από ομάδες της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Παρί, στη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με μία νίκη που επισκίασε και την απίθανη εμφάνιση του Τζάστιν Ρόμπινσον. Ο γκαρντ της Παρί στα 28 του χρόνια, συστήνεται στα παρκέ της EuroLeague, δείχνοντας πολύ μεγάλο μέρος του επιθετικού του ταλέντου.

Σε τέτοιον βαθμό, που ο Γιώργος Μπαρτζώκας του... έβγαλε το καπέλο στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος της αναμέτρησης. «Συγχαρητήρια στην Παρί για την όμορφη μπασκετική πρότασή της, με τον τρόπο που παίζουν και εκτελούν τόσο γρήγορα. Φυσικά συγχαρητήρια και στον Ρόμπινσον που είχε ένα φανταστικό παιχνίδι» ανέφερε ο Μπαρτζώκας, βλέποντας τα όσα έκανε ο Τζάστιν Ρόμπινσον στο παρκέ.

Ο γκαρντ της Παρί, με τον Ναντίρ Ιφί στα πιτς, μπήκε... φουριόζος σκοράροντας 15 πόντους με 5/6 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και ολοκλήρωσε με 35 την αναμέτρηση, έχοντας 7/10 από την περίμετρο, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Μία μέρα πριν από το συναπάντημα της Παρί με τον Ολυμπιακό, ο Τζάστιν Ρόμπινσον μίλησε στο Gazzetta. Εκεί όπου τοποθετήθηκε για τον Νεοκλή Αβδάλα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και για το ενδιαφέρον από τις ομάδες της EuroLeague, τόσο την περσινή σεζόν, όταν αγωνιζόταν στην Τράπανι, όσο και μόλις έφυγε από το NBA.

«Βγαίνοντας από το NBA, είχα μερικές κλήσεις από την EuroLeague και αποφάσισα να πάω στην Αυστραλία. Αλλά ακόμη και πέρυσι στη διάρκεια της σεζόν, όταν ήμουν στην Ιταλία, υπήρχαν ομάδες που με καλούσαν και αποφάσισα να μείνω και να προσπαθήσω να κερδίσω με την ομάδα που είχα. Έχω παίξει στο υψηλότερο επίπεδο στις ΗΠΑ και ήθελα να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. Οπότε, πάντα έχω πίστη στον εαυτό μου και στη δουλειά που έχω βάλει, και νομίζω ότι αρχίζει να φαίνεται» ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του.

Θυμίζουμε πως ο Ρόμπινσον έχει αγωνιστεί σε 43 παιχνίδια στο NBA, από όπου και έφυγε μετά το τέλος της σεζόν 2021-22 για να αγωνιστεί στους Ιλαγουάρα Χοκς, στην Αυστραλία τα επόμενα δύο χρόνια. Τον Μάρτιο του 2024 μετακόμισε στην Μπρεογκάν, ενώ η περσινή σεζόν τον βρήκε στην Τράπανι και από εκεί τον είδαν αρκετές ομάδες, προτείνοντάς του, όπως τόνισε να μεταπηδήσει στην EuroLeague.

Τελικά, έκανε αυτό το βήμα το καλοκαίρι του 2025 και όπως φαίνεται με τις εμφανίσεις του στην Παρί, θα τραβήξει πάνω του ακόμα περισσότερα βλέμματα. Μετά από 12 αγωνιστικές με τους Παριζιάνους, μετράει 16.8 πόντους με 38.9% στο τρίποντο, 1.9 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ, 0.7 κλεψίματα και 2.2 λάθη στα 19'06'' που αγωνίζεται.