Ολυμπιακός: Για την επιστροφή στις νίκες κόντρα στην Παρί
Μετά την ήττα του από την Αρμάνι στο Μιλάνο, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ και υποδέχεται την Παρί για την 12η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).
Οι Πειραιώτες που είναι στο 7-4 θέλουν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους κόντρα στους επικίνδυνους Παριζιάνους που είναι στο 5-6. Το ματς πάει για sold out.
Ο Τάισον Γουόρντ θα δοκιμάσει να μπει και να προλάβει το ματς, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα τα καταφέρει. Παραμένει αμφίβολος με ενόχληση στο γαστροκνήμιο. Εκτός θα είναι ο Σακιέλ ΜακΚίσικ με πρόβλημα στον προσαγωγό. Στα θετικά, ο Φρανκ Νιλικίνα που θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο θέμα της ενίσχυσης στα γκαρντ στον Ολυμπιακό, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά για την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι: «Αν αυτοί που κάνουν εκπομπές θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα από μένα, να μας πουν αν έχουν διδάξει πουθενά».
Από την πλευρά του ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το trash talk που θα κάνει στους παίκτες της Παρί.
Για τον Ολυμπιακό εκτός οι Έβανς, Φαλ και ΜακΚίσικ, ενώ αμφίβολος ο Γουόρντ. Από την άλλη πλευρά δεν θα παίξει ο Στίβενς, ενώ αμφίβολος είναι ο Ρόουντεν.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής
Ολυμπιακός – Παρί 21:15
Μπασκόνια – Μπάγερν 21:30
Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 21:30
Βίρτους – Μακάμπι 21:30
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 22:00
