Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες και υποδέχεται την Παρί στο ΣΕΦ (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).

Μετά την ήττα του από την Αρμάνι στο Μιλάνο, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ και υποδέχεται την Παρί για την 12η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).

Οι Πειραιώτες που είναι στο 7-4 θέλουν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους κόντρα στους επικίνδυνους Παριζιάνους που είναι στο 5-6. Το ματς πάει για sold out.

Ο Τάισον Γουόρντ θα δοκιμάσει να μπει και να προλάβει το ματς, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα τα καταφέρει. Παραμένει αμφίβολος με ενόχληση στο γαστροκνήμιο. Εκτός θα είναι ο Σακιέλ ΜακΚίσικ με πρόβλημα στον προσαγωγό. Στα θετικά, ο Φρανκ Νιλικίνα που θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο θέμα της ενίσχυσης στα γκαρντ στον Ολυμπιακό, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά για την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι: «Αν αυτοί που κάνουν εκπομπές θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα από μένα, να μας πουν αν έχουν διδάξει πουθενά».

Από την πλευρά του ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το trash talk που θα κάνει στους παίκτες της Παρί.

Για τον Ολυμπιακό εκτός οι Έβανς, Φαλ και ΜακΚίσικ, ενώ αμφίβολος ο Γουόρντ. Από την άλλη πλευρά δεν θα παίξει ο Στίβενς, ενώ αμφίβολος είναι ο Ρόουντεν.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής

Ολυμπιακός – Παρί 21:15

Μπασκόνια – Μπάγερν 21:30

Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 21:30

Βίρτους – Μακάμπι 21:30

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 22:00