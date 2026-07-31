Η EuroLeague έκανε μία ανάρτηση ενόψει των ντέρμπι «αιωνίων», ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν.

Μεγάλη ανυπομονησία υπάρχει για την ερχόμενη μπασκετική σεζόν. Οι ελληνικές ομάδες έχουν δυναμώσει πολύ, το επίπεδο στη Stoiximan GBL θα είναι καλύτερο, όμως τα περισσότερα βλέμματα συγκεντρώνονται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης, θέλει να κρατήσει τα σκήπτρα του και να φτάσει στο back to back. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, έχει προχωρήσει σε εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις και έχει και αυτός ως στόχο την κορυφή.

Οι μάχες των δύο «αιωνίων» αναμένεται να είναι εντυπωσιακές για μία ακόμη χρονιά. Η EuroLeague έκανε μία ανάρτηση σχετικά με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και έγραψε ότι δείχνουν καλύτεροι από ποτέ.

Η ανάρτηση της EuroLeague

«Δύο πραγματικοί γίγαντες, δείχνουν καλύτεροι από ποτέ».