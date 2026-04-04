Σορτς: «Ο μαραθώνιος συνεχίζεται»
Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στην εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού στην Πάτρα με 96-63 έχοντας σε 29 λεπτά συμμετοχής 19 πόντους με 7/12 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίμα και τα 1 λάθος.
Ενόψει και της διπλής αγωνιστικής στην Ισπανία με τις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, ο Τι Τζέι Σορτς θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media.
Συγκεκριμένα προχώρησε σε μια ανάρτηση στην οποία έδινε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας: «Ο μαραθώνιος συνεχίζεται» έγραψε χαρακτηριστικά ο 29χρονος γκαρντ.
