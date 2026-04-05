Παπαπέτρου: «Αν ήμουν ο Ολυμπιακός, δεν θα ήθελα τον Παναθηναϊκό στα Playoffs»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet τους πιθανούς αντιπάλους για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι το σενάριο να δούμε ελληνικό ντέρμπι στα Playoffs θα βόλευε περισσότερο τον Παναθηναϊκό παρά τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν το «πρέπει» του φαβορί στα ντέρμπι αυτά, γεγονός που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ.

Η ανάλυση του Ιωάννη Παπαπέτρου:

«Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η φανέλα σε αυτά τα ματς. Πρέπει όταν είσαι εκεί να έχεις το know how. Είναι άλλο το πρώτο σου Final Four και άλλο το δεύτερο ή το τρίτο.

Για τον Παναθηναϊκό θεωρώ κακό ματσάρισμα τη Φενέρ και την Ρεάλ.

Για τον Ολυμπιακό, η Ζάλγκιρις είναι ομάδα που δεν θα την ήθελα για τον Ολυμπιακό, όπως και την Χάποελ δεν θα ήθελα.

Αν ήμουν ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελα τον Παναθηναϊκό στα Playoffs. Ως πρώτος θα είναι το φαβορί και αυτό είναι βάρος σε παιχνίδια ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός, αν έχει μειονέκτημα, θα έχει καλύτερη ψυχολογία παίζοντας με τον αιώνιο. Αν ήταν αντίστροφα, θα είχε καλύτερη ψυχολογία ο Ολυμπιακός.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάει όσο καλά θα ήθελαν. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος και θα μπει να παίξει play offs ζωής ή θανάτου και το χειρότερο σενάριο θα ήταν να μείνεις εκτός από τον 7ο – 8ο Παναθηναϊκό».

