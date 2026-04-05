Hoopfellas: «Δεν θα ήθελα τον Σάρας αντίπαλο σε μια σειρά»

Η ανάλυση του Hoopfellas για την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα Playoffs.

Στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet, οι πιθανοί αντίπαλοι των ομάδων μας στα playoffs ήταν από τα βασικά θέματα συζήτησης, με τον Hoopfellas να τονίζει πως δεν θα ήθελε τον Γιασικεβίτσιους ως αντίπαλο, ενώ ανέλυσε και τα πιθανά ματσαρίσματα του Παναθηναϊκού με Βαλένθια και Ρεάλ.

«Δεν θα ήθελα τον σούπερ tactician Γιασικεβίτσιους. Βέβαια άλλη η Φενέρ τώρα. Η Βαλένθια λόγω νοοτροπίας του κλαμπ. Έχει πολύ καλή ομάδα και τακτικά ο Παναθηναϊκός είναι δύσκολο να ελέγξει ομάδες που παίζουν σε τόσο υψηλό τέμπο. Γενικότερα δεν είναι όμως τεσταρισμένη υπό πίεση αυτού του επιπέδου. Επειδή το πνευματικό πέπλο που ντύνει αυτές τις αναμετρήσεις παίζει ρόλο σε αυτά τα ματς, μπορεί να το ελέγξει. Η Ρεάλ του πηγαίνει αγωνιατικά και ο Άταμαν έχει το κοκκαλάκι της νυχτερίδας απέναντί τους, αλλά είναι δύσκολο να τους αφήσεις έξω», είπε, μεταξύ άλλων, ο Hoopfellas.

