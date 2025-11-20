Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ντουμπάι στο Telecom Center Athens (20/11, 21:15) και ο Ντουέιν Μπέικον μίλησε για την αναμέτρηση απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Ο Ντουέιν Μπέικον επιστρέφει στο Telecom Center Athens (20/11, 21:15), εκεί όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2022-23. Ο Αμερικανός, λίγο πριν επιστρέψει ως αντίπαλος στην έδρα της άλλοτε ομάδας του, να μιλάει για τα όσα περιμένει από την αναμέτρηση με το σύνολο του Έργκιν Άταμαν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντουέιν Μπέικον:

«Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα από την “κορυφή μέχρι τα νύχια”. Είναι μαζί τα τελευταία δυο χρόνια, και ο καθένας ξέρει ακριβώς πως πρέπει να παίξει και γνωρίζονται μεταξύ τους. Εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί, να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοση μας. Να μην σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, να μαχόμαστε σε επίθεση και άμυνα για 40 λεπτά.

Για μένα κάθε παιχνίδι αποτελεί κίνητρο. Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω εδώ! Νομίζω ο καθένας που φεύγει από μια ομάδα και γυρίζει πίσω για πρώτη φορά προσπαθεί να “υπερβάλει εαυτόν”.

Λατρεύω να είμαι στην Ελλάδα! Η Αθήνα είναι η αγαπημένη μου πόλη στην Ευρώπη, το καλύτερο μέρος για μένα. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Θα είναι σκληρό παιχνίδι. Μου αρέσουν τα σκληρά παιχνίδια, μου αρέσουν τα δύσκολα και ανυπομονώ γι’ αυτό το ματς».