Παναθηναϊκός - Ντουμπάι, Γκόλεματς: «Δεν μπορείς να τους σταματήσεις, μόνο να τους περιορίσεις»
Η Ντουμπάι ετοιμάζεται για το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telecom Center Athens (20/11, 21:15) και ο Γιούτιτσα Γκόλεματς στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στους Πράσινους, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το σύνολο του Έργκιν Άταμαν.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιούριτσα Γκόλεματς:
«Έχουν καλό μομέντουμ και παίζουν καλό μπάσκετ στα τελευταία παιχνίδια, μετά και από κάποιες προσθέσεις στο ρόστερ. ΒΠαίζουν στην έδρα τους όπου βρίσκουν επιπλέον ενέργεια. Εμείς θα πρέπει να μην επιτρέψουμε εύκολους πόντους, να παίξουμε σκληρά κοντά στο καλάθι. Δεν θα είναι εύκολο. Είναι από τις πιο ταλαντούχες ομάδες της Ευρώπης και διεκδικητές του τίτλου. Θα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς.
Δεν μπορείς να τους σταματήσεις. Πρέπει να τους περιορίσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε 40 λεπτά μαζί»
