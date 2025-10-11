Ο Ντουέιν Μπέικον μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την Ντουμπάι, το επίπεδο του Ολυμπιακού, το τρόπαιο Αλφόνσο Φορντ, αλλά και τις αναμνήσεις του από τον Παναθηναϊκό.

Ο Ντουέιν Μπέικον επέστρεψε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό το 2023, με τον Αμερικανό σταρ της Ντουμπάι να έχει πολλά να πει για τα όσα έζησε στη χώρα μας.

Μετά το τέλος του Ολυμπιακός – Ντουμπάι, ο Ντουέιν Μπέικον μίλησε στην κάμερα του Gazz Floor by Novibet, με τον ίδιο να τονίζει ότι ο Ολυμπιαός δεν είναι τυχαία τόσα χρόνια στο Final Four, να αναφέρεται στα χρόνια του στον Παναθηναϊκό και τις αναμνήσεις του από την Ελλάδα, αλλά και να αναφέρεται στην αλλαγή του τρόπου παιχνιδιού του ανά τα χρόνια.

Ο Ντουέιν Μπέικον στο Gazz Floor by Novibet

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό:

«Πάντα είναι ωραίο να παίζεις με τέτοιες ομάδες. Υπάρχει λόγος που αυτή η ομάδα έχει πάει τόσες φορές στο Final Four. Παίζουν μαζί πολλά χρόνια. Εμείς είμαστε νέα ομάδα και μας λείπουν αρκετοί παίκτες. Θα χρειαστούμε χρόνο για να ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο κάθε βράδυ. Χρειάζεται να περάσεις από στάδια για να παίξεις σε αυτό το επίπεδο στην Ευρωλίγκα, όπως ο Ολυμπιακός. Έχουμε κάποιους παίκτες που δεν έχουν παίξει ποτέ στην Ευρωλίγκα, μερικούς σαν εμένα που ήμασταν εκτός της λίγκας λίγα χρόνια, είχαμε μερικούς παίκτες στο Ευρωμπάσκετ που μπήκαν μετά. Θα χρειαστούμε χρόνο για να γίνουμε ένα. Όταν το κάνουμε, θα είμαστε καλοί».

Για το αν θυμάται το χαμένο σουτ από το κέντρο στο ντέρμπι της σεζόν 2022-2023:

«Δεν το θυμόμουν. Έχει περάσει καιρός. Δεν γίνεται να θυμάμαι σουτ σαν αυτό, γιατί δεν το έβαλα».

Για τις αναμνήσεις του από την Ελλάδα:

«Η Ελλάδα είναι όμορφη χώρα και ο Παναθηναϊκός ένα μεγάλο κλαμπ. Όταν ήμουν εκεί περνούσε δυσκολίες, αλλά όλες οι μεγάλες ομάδες περνούν κάποια στιγμή μια δύσκολη περίοδο. Είναι σε τρομερή κατάσταση τώρα, έχουν κερδίσει την Ευρωλίγκα και χτίζουν σταθερά. Στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα. Η παρουσία μου εκεί δεν τελείωσε όπως θα ήθελα, αλλά πέρασα καλά εκεί».

Για το αν στεναχωρήθηκε που δεν ήταν στον Παναθηναϊκό που κατέκτησε την EuroLeague:

«Δεν το σκέφτηκα έτσι, γιατί όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο. Η ομάδα μου. Δεν ήταν η ώρα της ομάδας μου τότε. είχαν τελείως διαφορετική ομάδα σε σχέση με αυτό που είχαμε εμείς τότε. Τελείως διαφορετικοί παίκτες. Όλα είναι σχέδιο του θεού».

Για το αν αισθάνεται φαβορί για το τρόπαιο του πρώτου σκόρερ της EuroLeague:

«Θέλω να βρω ξανά τον ρυθμό μου και χρειάζεται χρόνος. Είμαι διαφορετιός παίκτης σε σχέση με αυτό που ήμουν. Μπορώ ακόμη να σκοράρω στο υψηλό επίπεδο, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Προσπαθούμε να χρίσουμε κάτι και την τελευταία φορά που ήμουν μόνο σκόρερ δεν πήγε πολύ καλά. Θα δούμε. Πάντα θα είμαι στη κουβέντα για αυτό το βραβείο, αλλά τώρα προσπαθώ να άνω ό,τι καλύτερο για την ομάδα».

