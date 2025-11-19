EuroLeague: Το πρώτο καλάθι του Ερτέλ, ύστερα από τρία χρόνια
Ο Τομά Ερτέλ, επέστρεψε στα «παρκέ» της EuroLeague στην αναμέτρηση της Βιλερμπάν κόντρα στη Μονακό για την 12 αγωνιστική και πέτυχε το πρώτου του καλάθι, ύστερα από τρία χρόνια στη διοργάνωση.
Τους πρώτους του πόντους, τους πανηγύρισε πιο έντονα, σε μια συγκινητική στιγμή για τον ίδιο.
Στην περσινή του παρουσία στο ισπανικό πρωτάθλημα, μέτρησε 12.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 9 ασίστ μ.ο, σε 8 αναμετρήσεις.
Δείτε τη φάση:
First points BACK in the league for Mr Heurtel— EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2025
The lay-up he's still got it 🍷 pic.twitter.com/ipI697VXCO
