EuroLeague: Το πρώτο καλάθι του Ερτέλ, ύστερα από τρία χρόνια

Η Βιλερμπάν φιλοξενεί τη Μονακό στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Τομά Ερτέλ να σκοράρει τους πρώτους του πόντους, έπειτα από τρία χρόνια στη διοργάνωση.

Ο Τομά Ερτέλ, επέστρεψε στα «παρκέ» της EuroLeague στην αναμέτρηση της Βιλερμπάν κόντρα στη Μονακό για την 12 αγωνιστική και πέτυχε το πρώτου του καλάθι, ύστερα από τρία χρόνια στη διοργάνωση.

Τους πρώτους του πόντους, τους πανηγύρισε πιο έντονα, σε μια συγκινητική στιγμή για τον ίδιο.

Στην περσινή του παρουσία στο ισπανικό πρωτάθλημα, μέτρησε 12.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 9 ασίστ μ.ο, σε 8 αναμετρήσεις.

Δείτε τη φάση:

@Photo credits: twitter/Euroleague
     

