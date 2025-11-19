Με 0.4'' για το τέλος του αγώνα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βγάλει τρομερό play με το οποίο οδήγησε στις εύστοχες βολές του Μπεν Μουρ.

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στα 0.5'' για το τέλος όταν ο Τζόσουα Ομπιέσε ευστόχησε σε layup για το 86-87 της Μπραουνσβάιγκ αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και το... νικητήριο για την γερμανική ομάδα.

Ο «δικέφαλος» δεν είχε πει την τελευταία του λέξη καθώς κατάφερε να «βγάλει» εξαιρετικό play! Ο Αντώνης Κόνιαρης έκανε την επαναφορά με alley oop πάσα στον Μπεν Μουρ, η οποία και οδήγησε στο φάουλ που έστειλε τον σέντερ του ΠΑΟΚ στη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Ο Αμερικανός σέντερ ευστόχησε και στις δύο και έγραψε το τελικό 88-87 δίνοντας μόλις 0.4'' για το τέλος του αγώνα, τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες της Μπραουνσβάιγκ.

Δείτε το play