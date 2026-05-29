Ο Τομά Ερτέλ δεν θα αγωνιστεί ξανά στη Βιλερμπάν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Άδοξο τέλος στην πορεία του Τομά Ερτέλ στη Βιλερμπάν. Ο Γάλλος γκαρντ δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας από τη Λυών.

Σύμφωνα με το «ΒeBasket», η θητεία του Ερτέλ στην ομάδα έχει ολοκλήρωθεί, , λόγω διαφωνίας και έντασης του παίκτη με τον προπονητή, Πουπέ, κατά τη διάρκεια προπόνησης, κάτι που τον έθεσε εκτός ομάδας.

Αυτό σημαίνει πως δεν θα ξαναδούμε τον Ερτέλ σε ματς της Βιλερμπάν μέχρι το τέλος των playoffs του γαλλικού πρωταθλήματος και θα φύγει όταν τελειώσει η σεζόν, ψάχνοντας τον νέο σταθμό στην καριέρα του.

Στη Euroleague φέτος σε 25 ματς μέτρησε 9.2 πόντους και 5.4 ασίστ, με τους Γάλλους να μην καταφέρνουν να μπουν στην δεκάδα για άλλη μια σεζόν.

