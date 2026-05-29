Η Βιλερμπάν ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στο κλειστό κλαμπ των ισχυρών της EuroLeague, καθώς σύμφωνα με το BasketNews το μπάτζετ της για τη σεζόν 2026-27 μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η Βιλερμπάν φαίνεται έτοιμη να αλλάξει εντελώς επίπεδο ενόψει της σεζόν 2026-27, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews προετοιμάζει ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στη EuroLeague.

Συγκεκριμένα, το αγωνστικό μπάτζετ της ομάδας αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και ενδέχεται να φτάσει ακόμη και κοντά στα 25 εκατομμύρια. Αν επιβεβαιωθούν αυτά τα νούμερα, τότε η γαλλική ομάδα θα βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες οικονομικές δυνάμεις της διοργάνωσης.

Μάλιστα, για τη σεζόν 2025-26, μόνο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η Χάποελ Τελ Αβίβ είχαν ξεπεράσει το «φράγμα» των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Το εντυπωσιακό είναι πως πριν από λίγους μήνες η Βιλερμπάν βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά της λίστας, καθώς σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα δεν είχε καλύψει ούτε το ελάχιστο payroll της EuroLeague, που είχε οριστεί στα 5.85 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι πίσω από αυτή την επένδυση βρίσκονται οι Τζόι και Τζέσι Μπας, μέλη της οικογένειας που είχε για χρόνια στην ιδιοκτησία της τους Λος Άντζελες Λέικερς. Οι διαθέσεις των Γάλλων ήδη έχουν φανεί εξασφαλίζοντας την υπογραφή του Αρμόνι Μπρουκς, προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο με απολαβές που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ανά χρόνο, ενώ «μάχη» γίνεται και για την άφιξη του Σιλβέν Φρανσίσκο με πρόταση που μπορεί να αγγίξει τα 3.5 εκατομμύρια ετησίως.

Αυτό που γίνεται ξεκάθαρο είναι η πιο ενεργή ανάμειξη του Τόνι Πάρκερ που θα αναλάβει ρόλο πρώτου προπονητή στον πάγκο της ομάδας.