Άταμαν: «Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη»

Στη media day ενόψει του παιχνιδιού με την Ντουμπάι BC μίλησε ο Έργκιν Άταμαν και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση νέου σέντερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού:

«Φυσικά ξεχνάμε την περασμένη εβδομάδα, τώρα ξεκινάμε ένα νέο παιχνίδι με την Ντουμπάι είναι μία καινούργια στην EuroLeague,έχει αρκετές έμπειρους παίκτες όπως ο Πετρούσεφ, ο Αβράμοβιτς ο Μπέικον. Ο Καμπεγκέλε έχει αρχίσει πολύ καλά τη σεζόν. Θα ένα πολύ σκληρό παιχνίδι και πολύ σημαντικό. Φυσικά νιώθουμε καλύτερα από τις νίκες μας στην προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιουρτσεβεν πονάει ακόμα, αλλά ελπίζω θα είναι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι με την Παρτιζαν.

Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ για 40 λεπτά χωρίς σέντερ. Τακτικά μπορείς να παίξεις μπάσκετ με συστήματα για 40-50 λεπτά όπως τα παλαιότερα χρόνια. Χωρίς κανονικό σέντερ ήταν απίθανο και χάσαμε αυτά τα παιχνίδια με τον Ερυθρό και την Μπολόνια. Τώρα η ομάδα βρίσκει ισορροπία, αν υπάρχει ένα ένα πρόβλημα επηρεάζει όλοι την ομάδα. Ο Φαρίν έκανε πολύ καλή δουλειά στα προηγούμενα παιχνίδια.

Μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, έχουμε δύο παιχνίδια. Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη. Πιστεύω σε αυτή την περίοδο, ο Γιούρτσεβεν ελπίζω ότι θα επιστρέψει με την Παρτίζαν και μετά τη διακοπή ελπίζω ότι ο Χολμς θα επιστρέψει και θα είμαστε σε πλήρες ρόστερ, οπότε δεν θα είμαστε στην αγορά.»