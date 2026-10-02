Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παρασκευή σήμερα (2/10) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 13:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube όπου οι Galacticos σχολιάζουν τα πάντα γύρω από την ισοπαλία απέναντι στην Ολλανδία στην 3η αγωνιστική του UEFA Nations League. Στις 15:45 ακολουθεί QnA για την ΑΕΚ με τον Δημήτρη Βέργο και τον Νίκο Καρφή.
Η δράση του UEFA Nations League ξεκινάει στις 17:00 (Nova Sports 1) με το Καζακστάν να υποδέχεται την Μολδαβία. Λίγο αργότερα στις 19:00 (Nova Sports Start) η Κύπρος θα αντιμετωπίσει την Αρμενία και την ίδια ώρα (Nova Sports 2) η Λετονία το Μαυροβούνιο. Η Ουκρανία θα υποδεχτεί την Βόρεια Ιρλανδία στις 21:45 (Nova Sports), όπως επίσης και η Ουγγαρία την Γεωργία (Nova Sports Extra3). Ταυτόχρονα, το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με την Τουρκία (Nova Sports Extra2), τα νησιά Φερόε με την Σλοβακία (Nova Sports Extra1) και η Βοσνία Ερζεγοβίνη με την Σουηδία (Nova Sports News). Η ποδοσφαιρική βραδιά θα κλείσει με την Ιταλία να υποδέχεται την Γαλλία την ίδια ώρα (Nova Sports 2 και Αlpha).
Στο μπάσκετ στις 17:00(ΕΡΤ Sports2) το Λαύριο θα υποδεχτεί το Ψυχικό. Στις 20:00 (Nova Sports 4) η Μπεσίκτας θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα. Στις 20:45 (Nova Sports 5) η Φενερμπαχτσέ υποδέχεται το Ντουμπάι BC και λίγο αργότερα στις 21:00 η Βιλερμπάν έρχεται αντιμέτωπη με τη Βαλένθια (Nova Sports 6) και την ίδια ώρα η Μπάγερν Μονάχου με την Παρτιζάν (Nova Sports 3). Ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί στο ΟΑΚΑ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime) και η βραδιά θα τελειώσει με τη Μπασκόνια και την Αρμάνι Μιλάνο να παίζουν αντίπαλες στις 21:30 (Nova Sports Start).
Στις 23:00 συνδεθείτε στο κανάλι του gazzetta στο YouTube και στο Gazz Floor που θα σχολιαστεί η βραδιά της EuroLeague.
Οι αναμετρήσεις της ημέρας
- Galacticos by Gazzetta (13:30, Gazzetta)
- QnA για την ΑΕΚ με τον Δημήτρη Βέργο και τον Νίκο Καρφή (15:45, Gazzetta)
- Καζακστάν - Μολδαβία (17:00, Novasports 1)
- Λαύριο - Ψυχικό (17:00, ΕΡΤ2)
- Κύπρος - Αρμενία (19:00, Novasports Start)
- Λετονία - Μαυροβούνιο (19:00, Novasports 2)
- Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα (20:00, Novasports 4)
- Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC (20:45, Novasports 5)
- Βιλερμπάν - Βαλένθια (21:00, Novasports 6)
- Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν (21:00, Novasports 3)
- Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:15, Novasports Prime)
- Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Novasports Start)
- Ουκρανία - Βόρεια Ιρλανδία (21:45, Novasports PL)
- Ουγγαρία - Γεωργία (21:45, Novasports Extra 3)
- Βέλγιο - Τουρκία (21:45, Novasports Extra 2)
- Νήσοι Φερόες - Σλοβακία (21:45, Novasports Extra 1)
- Βοσνία Ερζεγοβίνη - Σουηδία (21:45, Novasports News)
- Γαλλία - Ιταλία (21:45, Novasports 2 / ALPHA)
- Gazz Floor by Gazzetta (23:00, Gazzetta)
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