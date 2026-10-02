Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Παρασκευή σήμερα (2/10) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 13:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube όπου οι Galacticos σχολιάζουν τα πάντα γύρω από την ισοπαλία απέναντι στην Ολλανδία στην 3η αγωνιστική του UEFA Nations League. Στις 15:45 ακολουθεί QnA για την ΑΕΚ με τον Δημήτρη Βέργο και τον Νίκο Καρφή.

Η δράση του UEFA Nations League ξεκινάει στις 17:00 (Nova Sports 1) με το Καζακστάν να υποδέχεται την Μολδαβία. Λίγο αργότερα στις 19:00 (Nova Sports Start) η Κύπρος θα αντιμετωπίσει την Αρμενία και την ίδια ώρα (Nova Sports 2) η Λετονία το Μαυροβούνιο. Η Ουκρανία θα υποδεχτεί την Βόρεια Ιρλανδία στις 21:45 (Nova Sports), όπως επίσης και η Ουγγαρία την Γεωργία (Nova Sports Extra3). Ταυτόχρονα, το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με την Τουρκία (Nova Sports Extra2), τα νησιά Φερόε με την Σλοβακία (Nova Sports Extra1) και η Βοσνία Ερζεγοβίνη με την Σουηδία (Nova Sports News). Η ποδοσφαιρική βραδιά θα κλείσει με την Ιταλία να υποδέχεται την Γαλλία την ίδια ώρα (Nova Sports 2 και Αlpha).

Στο μπάσκετ στις 17:00(ΕΡΤ Sports2) το Λαύριο θα υποδεχτεί το Ψυχικό. Στις 20:00 (Nova Sports 4) η Μπεσίκτας θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα. Στις 20:45 (Nova Sports 5) η Φενερμπαχτσέ υποδέχεται το Ντουμπάι BC και λίγο αργότερα στις 21:00 η Βιλερμπάν έρχεται αντιμέτωπη με τη Βαλένθια (Nova Sports 6) και την ίδια ώρα η Μπάγερν Μονάχου με την Παρτιζάν (Nova Sports 3). Ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί στο ΟΑΚΑ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime) και η βραδιά θα τελειώσει με τη Μπασκόνια και την Αρμάνι Μιλάνο να παίζουν αντίπαλες στις 21:30 (Nova Sports Start).

Στις 23:00 συνδεθείτε στο κανάλι του gazzetta στο YouTube και στο Gazz Floor που θα σχολιαστεί η βραδιά της EuroLeague.

Οι αναμετρήσεις της ημέρας