Παναθηναϊκός - Ντουμπάι BC: Οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Ντουμπάι BC στη 12η αγωνιστική της EuroLeague, το βράδυ της Πέμπτης (21:15) στο Telekom Center Athens.
Με τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης να γίνονται γνωστοί. Συγκεκριμένα, η τριάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση αποτελείται από τους Κάρλος Περούγκα, Ρέιν Περάντι και Τόμας Τραβίτσκι.
Σε ένα παιχνίδι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό που επιστρέφει στο γήπεδό του μετά από τέσσερα παιχνίδια εκτός έδρας. Εκ των οποίων στα δύο τελευταία πέτυχε δύο πολύ μεγάλες νίκες απέναντι σε Παρί και Ρεάλ.
Ενώ να θυμίσουμε πως αυτό το παιχνίδι θα είναι και το πρώτο του Κένεθ Φαρίντ εντός έδρας όσον αφορά την EuroLeague. Αφού για πρώτη φορά, είδε από κοντά το κοινό του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον Άρη, την περασμένη Κυριακή για τη Stoiximan GBL.
