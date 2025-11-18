Σορτς για τo Παρί - Παναθηναϊκός: «Ένα βράδυ που θα θυμάμαι» (vid)
Ο Τι Τζέι Σορτς επέστρεψε ως αντίπαλος στο Παρίσι, με τον γκαρντ της ομάδας του κόουτς Άταμαννα κάνει ένα ξεχωριστό βίντεο για το Παρί - Παναθηναϊκός.
Ο Τι Τζέι Σορτς πέρασε δύο γεμάτες σεζόν στο Παρίσι, γεγονός που έκανε το παιχνίδι απέναντι στην Παρί... ιδιαίτερο για τον ίδιο.
Έτσι ο Αμερικανός ανέβασε ένα ξεχωριστό βίντεο από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί, το οποόιο παρουσιάζει με μια διαφορετική ματιά τα όσα έζησε ο ίδιος στην Πόλη του Φωτός.
Το βίντεο του Τι Τζέι Σορτς:
