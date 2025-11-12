Ο Τι Τζέι Σορτς πήρε θέση για τα όσα είχε πει ο Εργκίν Άταμαν την προηγούμενη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και το κατάφερε κόντρα στην Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου πήρε τη νίκη με 95-101.

Ωστόσο, αυτή η αναμέτρηση έχει κι έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και μία ιδιαίτερη φόρτιση, καθώς πρώτη φορά ο Τι Τζέι Σορτς επέστρεψε στην πρώην ομάδα του ως αντίπαλος. Ο βραχύσωμος γκαρντ στις δηλώσιες του μίλησε για την επιστροφή του στο γήπεδο της Παρί, αλλά πήρε και θέση για τα όσα είχε πει ο Εργκίν Άταμαν για εκείνον μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στην προηγούμενη αγωνιστική, ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τις εμφανίσεις του.

Αναλυτικά

«Ευχαριστώ τον Θεό που με αξιώνει να παίζω και να χαίρομαι αυτό που κάνω, το πιο σημαντικό είναι η υγεία. Ένιωσα πολύ ωραία που ήρθα σε ένα οικείο μέρος, όπου πέρασα τόσο ωραία 2 χρόνια.

Έχω την ίδια αυτοπεποίθηση, πρέπει να χτίσω την εμπιστοσύνη του προπονητή, ήταν μία απόδειξη και ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Έβαλα το πρώτο καλάθι και πήρα αυτοπεποίθηση και ενέργεια να συνεχίσω, αυτή η νοοτροπία με κράτησε μέχρι το τέλος».