Ο Σάσα Βεζένκοβ έχει βρεθεί στο προσκήνιο με αφορμή τα πεπραγμένα του τη φετινή σεζόν. Η σύγκριση με την περσινή MVP σεζόν είναι εύλογη, ωστόσο υπάρχουν όντως διαφορές;

Σάσα Βεζένκοβ και Ολυμπιακός είναι αδιαμφισβήτητα «ένα». Ο Βούλγαρος φόργουορντ είναι καταλυτικός παράγοντας στις νίκες του Ολυμπιακού και αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας, ωστόσο φέτος γίνεται λόγος για την πτωτική του πορεία και τα ελαφρώς πιο χαμηλά νούμερά του στη στατιστική.

Αληθεύει όμως αυτό; Πόσο όντως έχουν «χειροτερέψει» τα νούμερά του ή μιλάμε απλώς για μεμονωμένες κακές βραδιές σε αυτές τις 11 αγωνιστικές που έχουν προηγηθεί; Το Gazzetta απαντά.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μετά την επιστροφή του στο «ερυθρόλευκο» σπίτι του έδειχνε πως έχει μπει σε beast mode πραγματοποιώντας τη μία καταπληκτική εμφάνιση πίσω από την άλλη, ενώ πέρυσι έδωσε μάχη σώμα με σώμα με τον Κέντρικ Ναν για το βραβείο του MVP, το οποίο ο ίδιος είχε ήδη κατακτήσει πριν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για χάρη του NBA.

Μ.Ο. ΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Στατιστικό 2025/26 (11 αγ.) 2024/25 (10 αγ.) Μεταβολή Πόντοι 16.4 18.5 ▼ Ριμπάουντ 7.64 5.9 ▲ – Οff 1.64 1.8 ≈ – Def 6.0 4.1 ▲ Ασίστ 1.36 1.7 ▼ Κλεψίματα 0.27 0.8 ▼ Λάθη 1.18 0.8 ▼ PIR 21.1 22.9 ▼ Χρόνος 28:17 27:46 ≈

Σύμφωνα με τον πίνακα, παρατηρούμε ότι οι διαφορές είναι ως επί το πλείστον μικρές κι ενώ μπορεί να έχει πέσει ο μέσος όρος του κατά δύο πόντους, ή να έχουν αυξηθεί λίγο τα λάθη, στον αντίποδα υπάρχει σαφέστατη βελτίωση στα ριμπάουντ και ιδιαίτερα στο αμυντικό. Ένας τομέας που πρέπει να κοιτάξουμε είναι και τα ποσοστά ευστοχίας. Συγκεκριμένα, στα σουτ δύο πόντων το ποσοστό του έχει χειροτερέψει αισθητά σε σχέση με πέρυσι από το 63.5% στο 54.3%. Από την περιφέρεια, πάντως, παραμένει εξίσου αποτελεσματικός με 34.8% σε σχέση με το 35.3% το 2024-25. Για τις βολές δεν χρειάζεται να γίνει αναφορά καθώς τα νούμερα είναι ίδια με 90% ευστοχία.

Αν το κοιτάξουμε και αναλογικά με τα συνολικά του σταστικά οι διαφορές δεν είναι τόσο μέγαλες.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στατιστικό 2025/26 2024/25 Πόντοι 180 185 Ριμπάουντ 84 59 Ασίστ 15 17 Κλεψίματα 3 8 Λάθη 13 8 PIR 232 229

Eπιπρόσθετα, το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο ο Βεζένκοβ δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικός φέτος ήταν το τελευταίο κόντρα στην Αρμάνι στο Μιλάνο, που σημείωσε 6 πόντους με 1/7 σουτ εντός παιδιάς, μαζί με 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Αντίθετα, την περσινή σεζόν, ο Βεζένκοβ δεν είχε παίξει στην 11η αγωνιστική λόγω τραυματισμού, ωστόσο δεν είχε σημειώσει ποτέ μονοψήφιο αριθμό πόντων κατά τη διάρκεια της regular season. Συνολικά, παρατηρείται, πως ο φόργουορντ του Ολυμπιακού παραμένει το ίδιο σταθερός, έχοντας σαφώς κάποια σημεία στα οποία το παιχνίδι του χρήζει βελτίωσης. Αυτό βέβαια, δεν έγκειται μόνο στον ίδιο τον παίκτη, αλλά τόσο σε εκείνους που τον πλαισιώνουν, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται φέτος ο Ολυμπιακός παραμένοντας στο κορυφαίο επίπεδο.