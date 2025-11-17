Σε συνέντευξή του στο «BasketNews», ο γιατρός που χειρούργησε δις τον Κίναν Έβανς φωτίζει την υπόθεση γύρω από τον άτυχο γκαρντ και μιλάει για την επιστροφή του.

Όλα «πάγωσαν» κατά τη διάρκεια της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε ισοπεδώσει τη Ζάλγκιρις, όμως κανείς δεν σκεφτόταν το αποτέλεσμα, καθώς ο χρόνος σταμάτησε μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Ο Κίναν Έβανς πάτησε παρκέ στη EuroLeague μετά από 580 μέρες φορώντας για πρώτη φορά τα ερυθρόλευκα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, όμως και πάλι στάθηκε άτυχος. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον Αμερικανό γκαρντ που υπέστη για δεύτερη φορά στην καριέρα του ρήξη αχιλλείου τένοντα, αυτή τη φορά στο αριστερό πόδι.

Η μοίρα παίζει άσχημα παιχνίδια στον γκαρντ του Ολυμπιακού και με τα ερωτήματα να είναι πολλά και να αιωρούνται γύρω από την κατάστασή του, το BasketNews έριξε... φως στην υπόθεση συνομιλώντας με τον ορθοπεδικό - τραυματολόγο, Ριμτάουτας Γκούδας, ο οποίος έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Έβανς στο παρελθόν.

Αρχικά, απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Έβανς να μην επιστρέψει στα παρκέ τονίζοντας την έμφαση που πρέπει να δοθεί στο ψυχολογικό κομμάτι: «Τον κάλεσα την επόμενη μέρα. Του είπα να μην απογοητευτεί, ότι σίγουρα θα επιστρέψει. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό, γιατί υπάρχουν δεκάδες σχόλια στο διαδίκτυο του τύπου: ‘Αντίο, τελείωσε, δεν θα επιστρέψει…’ Αυτό είναι εντελώς ανόητο», δήλωσε με βεβαιότητα και συνέχισε: «Θα επιστρέψει σίγουρα αν το θέλει, και εκείνος το θέλει πραγματικά. Έχω πάνω από έναν αθλητή που έχει χειρουργηθεί και στους δύο αχίλλειους τένοντες. Όσοι το θέλουν, επιστρέφουν. Αυτό είναι ψυχολογικός παράγοντας, αλλά η επιστροφή είναι απόλυτα εφικτή».

Για το χρονικό πλαίσιο της επιστροφής του

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν το γεγονός ότι τραυμάτισε τον τένοντα του άλλου ποδιού αυτή τη φορά κάνει καλύτερα ή δυσκολότερα τα πράγματα, ξεκαθαρίζεται από τον έμπειρο γιατρό. «Φυσικά είναι καλύτερα από το αν ήταν το ίδιο πόδι. Θυμάμαι πολύ καλά το πόδι που χειρουργήθηκε. Μετά τη χειρουργική επέμβαση, θυμάμαι ότι επέστρεψε γρήγορα στο γήπεδο. Κάπου είδα ανθρώπους να γράφουν ότι τώρα θα μείνει έξω για 10 μήνες… Νομίζω ότι θα επιστρέψει πολύ πιο σύντομα, αν όλα πάνε καλά. Είμαι πραγματικά αισιόδοξος, δεν βλέπω κανέναν λόγο να είμαστε αρνητικοί ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι ο μόνος. Ξέρω ότι έχουν υπάρξει παρόμοιες περιπτώσεις στο NBA. Έχω προσωπικά πάνω από ένα παράδειγματα».

«Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά μερικοί από αυτούς παίζουν ακόμη επιτυχώς σήμερα. Δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό το σενάριο επιστροφής – ειδικά γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του. Είπε ότι πετάει στο Τέξας και ότι όλα θα πάνε καλά εκεί», είπε ο Γκούδας, που έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10.000 αρθροσκοπικές επανορθωτικές επεμβάσεις στην καριέρα του.

Για τον φόβο της κίνησης

Η επιστροφή, λοιπόν, είναι παραπάνω από πιθανή σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ωστόσο τίθεται το ερώτημα απόδοσης στο κορυφαίο επίπεδο. Εκεί, ο καθηγητής αναφέρει τον φόβο της κίνησης ως πολύ καταλυτικό παράγοντα. «Για περίπου δύο χρόνια μετά από τέτοιους τραυματισμούς, αντιμετωπίζουμε την κινησιοφοβία, δηλαδή τον φόβο της κίνησης. Ο εγκέφαλος του αθλητή καταγράφει τον φόβο αυτού του τύπου τραυματισμών. Ο αθλητής προστατεύει ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος, και χωρίς να το καταλαβαίνει, μια άλλη περιοχή υπερφορτώνεται. Όπως ανέφερα, τέτοια προβλήματα μπορούν να αναδειχθούν μέσω προληπτικών τεστ».

Και συνέχισε: «Οι προπονητές δεν βλέπουν αυτά τα πράγματα. Νομίζουν ότι αν το μυϊκό σύστημα έχει αναρρώσει, τότε ο παίκτης είναι έτοιμος. Αλλά ο αθλητής προστατεύει τον εαυτό του για δύο χρόνια και δεν μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Μερικές φορές χρειάζεται ακόμη και η χρήση ήπιων αντικαταθλιπτικών ώστε ο φλοιός και η μνήμη αυτών των τραυματισμών να ξεθωριάσουν, να αποκατασταθεί η μηχανική ισορροπία και να μην υπερφορτώνεται άλλη περιοχή ενώ προστατεύεται η τραυματισμένη – για παράδειγμα, ο αχίλλειος», κατέληξε.