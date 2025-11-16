Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν εκείνος που αστόχησε στο πολύ δύσκολο σουτ της ισοφάρισης απέναντι στην Αρμάνι και μίλησε για το φινάλε του πρόσφατου αγώνα στο Μιλάνο.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα και διευρύνοντας το νικηφόρο σερί του στη Stoiximan GBL στο 7-0, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί (21/11, 21:15).

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Πατρινούς, ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στην ΕΡΤ και ρωτήθηκε αν το σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέβλεπε να πάρει εκείνος το τελευταίο σουτ για την ισοφάριση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

«Άκου, θέλω να πω πολλά πράγματα… Θα δανειστώ μία ατάκα που άκουσα πριν από μία εβδομάδα: υπάρχει πολύς θόρυβος έξω από την ομάδα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αδιαμφισβήτητα ήταν μια κακή ήττα, το γνωρίζουμε. Αλλά, όπως είναι η EuroLeague, τη μία εβδομάδα μπορεί να είσαι θεός και την άλλη να μην κάνεις!

Θα αρκεστώ στο ότι όσο με εμπιστεύονται οι παίκτες μου, ολόκληρος ο οργανισμός του Ολυμπιακού κι εγώ ο ίδιος, με τη δουλειά που έχω κάνει, θα συνεχίσω να παίρνω αυτά τα σουτ και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα μπει» ανέφερε σχετικά.