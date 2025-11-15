Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό και την πολύ κακή εμφάνιση στο Μιλάνο, ενώ στέκεται σε όσους έσπευσαν να «δικάσουν» τον Σάσα Βεζένκοβ.

Το ταξίδι στο Μιλάνο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στον Ολυμπιακό θα θέλουν σίγουρα να το ξεχάσουν. Κάκιστο ξεκίνημα που επέτρεψε στον αντίπαλο να πάρει τον έλεγχο και ανάγκασε τον Ολυμπιακό να κυνηγά σε όλο τον αγώνα. Γιατί επιθετικά μπορεί κάτι να γινόταν στην αρχή, αλλά η άμυνα ήταν σε άλλο γήπεδο.

Στην δεύτερη περίοδο, κυρίως χάρη στον Πίτερς, ο Ολυμπιακός έδειξε σημάδια ανάκαμψης. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως... θάλασσα. Κακές αποστάσεις στην επίθεση, βιαστικές και κακές επιλογές και η διαφορά εκτοξεύτηκε.

Και μπορεί στο τέλος ο Ολυμπιακός να έδειξε πάλι την πυγμή του, με τον Μπαρτζώκα να ανακατεύει όσο ποτέ την τράπουλα, όμως στο τέλος δεν έγινε το κάτι παραπάνω. Γιατί μην γελιέστε, το παιχνίδι τελείωσε στο χαμένο τρίποντο του Βεζένκοβ με το σκορ στο 87-84.

«Και γιατί πήρε ο Βεζένκοβ» το σουτ αυτό;», είπαν πολλοί. Η απάντηση; Γιατί ο Βεζένκοβ, σε ό,τι κατάσταση και να είναι, είναι ο Βεζένκοβ. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού και ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Για αυτούς που ρωτάνε σχετικά με το αν έπρεπε να το πάρει υπό αυτές τις συνθήκες, εκεί είναι μια άλλη κουβέντα και θα συμφωνήσω μαζί τους. Από τη στιγμή που το αρχικό play δεν βγήκε, έπρεπε να πάμε σε μια δεύτερη συνθήκη, ή μια διαφορετική εκτέλεση.

Αλλά καλό θα ήταν να παρθεί και μια απόφαση. Έδωσε την μπάλα στον αμαρκάριστο Γουόρντ απέναντι στη Μονακό, σε ένα σουτ με τέλειες συνθήκες, παρότι ο Βεζένκοβ μπορούσε να σουτάρει μαρκαρισμένος. Στο Μιλάνο παίρνει την ευθύνη και σουτάρει. Τι κοινό έχουν οι δύο περιπτώσεις; και στις δύο ο «φταίχτης» ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ.

Ναι, δεν του βγήκε το παιχνίδι. Διότι είναι άνθρωπος και θα έχει και τέτοιες βραδιές. Αλλά δεν γίνεται να ξεχνάμε ποιος είναι ο Σάσα Βεζένκοβ, τι έχει προσφέρει στην ομάδα του Ολυμπιακού και το πόσο ποιοτικός είναι. Ή μήπως κακώς ο κόσμος τον αποθέωνε όταν επέστρεφε σπίτι του;

Ο Σάσα Βεζένκοβ, επειδή είναι μια υπέρμετρη παιχτάρα, θα βρει τον ρυθμό του και θα είναι είναι αυτός που θέλει πρώτα απ' όλα ο ίδιος να είναι για να βοηθήσει την οικογένειά του να θριαμβεύσει. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι οικογένεια για τον Σάσα Βεζένκοβ και ο πρώτος που «πονά» κάθε φορά που δεν του βγαίνει ένα σουτ είναι ο ίδιος. Γιατί θέλει να κάνει χαρούμενα τα αδέλφια του πρωτίστως. Μην τον σταυρώνουμε λοιπόν για ένα κακό παιχνίδι. Γιατί ακόμη και σε μια κακή περίοδο για τον ίδιο, είναι τρίτος σε αξιολόγηση, δεύτερος σε ριμπάουντ και 8ος σκόρερ σε ολόκληρη την EuroLeague. Τόσο καλός είναι, λοιπόν, που τα «μέτριά» του είναι ίδια με νούμερα καριέρας άλλων.

Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, δεν ήταν καλός σε αυτό το παιχνίδι. Ο μόνος λόγος που κατάφερε να το διεκδικήσει είναι η ποιότητα των παικτών και το γεγονός πως ο Μπαρτζώκας ανακάτεψε πολύ την τράπουλα, φτάνοντας σε σημείο να παίζει χωρίς σέντερ και χωρίς πλέι μέικερ. Αυτό βέβαια δείχνει και τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτές τις δύο θέσεις.

Αρχικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τη θέση «1», ο Ολυμπιακός αναμένεται να καλύψει το κενό που υπάρχει, καθώς ήδη ψάχνει για γκαρντ. Επιπλέον, όταν επιστρέψει ο Νιλικίνα, ο Τόμας Γουόκαπ θα παίρνει μερικές ανάσες παραπάνω. Διότι μετά την τεράστια ατυχία με τον Έβανς, ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέχει σαν τα μάτια του τον διεθνή της Εθνικής Ελλάδας, καθώς αν (χτύπα ξύλο) πάθει κάτι, η σεζόν πάει περίπατο μετά. Στο Μιλάνο πάντως ο Τόμας Γουόκαπ δεν ήταν καλός. Και για αυτόν τον λόγο ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να ξεκινήσει την τέταρτη περίοδο με τους ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ και Γουόρντ. Για αυτή την θέση, όμως, θα τα πούμε το επόμενο διάστημα.

Από την άλλη, στην θέση «5», ο Μιλουτίνοφ έμοιαζε μόνος του. Ο Ντόντα Χολ δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα, ο Μιλουτίνοφ κάποια στιγμή κουράστηκε και η Αρμάνι το εκμεταλλεύτηκε. Από την άλλη, ο Αμερικανός είναι γενικά αποδοτικός στα λεπτά που παίρνει (σουτάρει με 75% στο δίποντο και 82% στις βολές), όμως στην άμυνα δεν έχει καταφέρει να δώσει αυτά που θα ήθελε. Ουσιαστικά, μόνο ψηλά παίζει στα «κόκκινα». Επειδή όμως είναι ο Χολ και δεν είναι ο «Ταδεταδόπουλος» θα το βρει στην πορεία. Στο Μιλάνο πάντως, δεν κατάφερε να βοηθήσει.

Αυτά για την ώρα. Ακόμη μια διαβολοβδομάδα ανήκει στο παρελθόν και σειρά για τον Ολυμπιακό έχει το ματς με την Παρί στο ΣΕΦ. Και στο ΣΕΦ... κάτι της χρωστά από πέρσι!

ΥΓ. Ναι, ο Πίτερς έχει αδικηθεί σε έναν βαθμό, αλλά έχει μπροστά του τον καλύτερο πάουερ φόργουορντ της Ευρώπης. Ακόμη και ο ίδιος είπε πως καλώς πήρε την τελευταία επίθεση ο Βεζένκοβ.

ΥΓ2. Ακόμη δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό το «No Way»...