Αχίλλειος τένοντας- οστικό οίδημα: Η επιστημονική ανάλυση στο Gazzetta

H ρήξη αχιλλείου τένοντα

Η ρήξη του αχιλλείου τένοντα είναι ένας από τους πλέον σοβαρούς τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί ένας αθλητής – ιδιαίτερα σε αθλήματα που απαιτούν εκρηκτική ώθηση, όπως το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο. Πρόκειται για πλήρη ή μερική αποκοπή του τένοντα που συνδέει τους γαστροκνήμιους μύες με το οστό της πτέρνας, με αποτέλεσμα την απώλεια της ικανότητας για πελματιαία κάμψη, δηλαδή για το «σπρώξιμο» του ποδιού στο έδαφος. Συνήθως, ο τραυματισμός συνοδεύεται από έντονο ήχο και αίσθημα ότι «κάτι έσπασε» στον αστράγαλο.

Πόσο δύσκολη είναι η επέμβαση;

Η χειρουργική αποκατάσταση του αχιλλείου έχει εξελιχθεί σημαντικά. Οι σύγχρονες τεχνικές, όπως η mini-open ή η υπερηχογραφικά υποβοηθούμενη ελάχιστα επεμβατική συρραφή, προσφέρουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας και χαμηλό κίνδυνο επαναρρήξης (1–2%). Η κλασική «ανοικτή» επέμβαση παραμένει το «χρυσό πρότυπο» σε περιπτώσεις μεγάλης αποκόλλησης, αλλά συνοδεύεται από υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών.

Για τους επαγγελματίες αθλητές, η mini-open τεχνική θεωρείται σήμερα η βέλτιστη λύση, καθώς συνδυάζει ανθεκτική συρραφή με μικρότερη ουλή και ταχύτερη κινητοποίηση.

Πόσος χρόνος απαιτείται για επιστροφή στη δράση;

Η αποκατάσταση μετά από ρήξη αχιλλείου είναι μακρά και απαιτεί υπομονή και αυστηρή συμμόρφωση στο πρωτόκολλο αποθεραπείας.

Οι πρώτες 2 εβδομάδες περιλαμβάνουν ακινητοποίηση με το πόδι σε ελαφρά πελματιαία κάμψη.

Από τη 2η έως την 6η εβδομάδα , ξεκινά προοδευτική κινητοποίηση και μερική φόρτιση.

Μετά την 6η εβδομάδα , εισάγονται ενεργητικές ασκήσεις και ενδυνάμωση του γαστροκνημίου.

Από τον 3ο έως τον 6ο μήνα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προοδευτική επιβάρυνση, ιδιοδεκτικότητα και αθλητικές κινήσεις (άλματα, αλλαγές κατεύθυνσης).

Η πλήρης επάνοδος σε υψηλού επιπέδου αθλητισμό πραγματοποιείται κατά μέσο όρο στους 9–12 μήνες, και το ποσοστό επιτυχούς πλήρους επιστροφής για επαγγελματίες μπασκετμπολίστες φθάνει το 70–80%.

Επηρεάζεται η αποκατάσταση αν υπάρχει παλαιός τραυματισμός στο άλλο άκρο;

Ναι. Ένας οργανισμός που έχει ήδη επιβαρυνθεί με προηγούμενη ρήξη αχιλλείου στο αντίθετο άκρο εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο καθυστέρησης στην αποκατάσταση. Η μυϊκή ανισορροπία, η μεταβολή της βάδισης και οι αντισταθμιστικές κινήσεις επιβαρύνουν τη διαδικασία επούλωσης. Επιπλέον, η αυξημένη προδιάθεση για υπερχρήση ή λανθασμένη φόρτιση μπορεί να οδηγήσει σε μικροβλάβες, καθιστώντας απαραίτητο ένα προσεκτικά εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, με έλεγχο συμμετρίας, δύναμης και κινητικού προτύπου.

Η ρήξη του επιγονατιδικού συνδέσμου τι σημαίνει για έναν αθλητή; Πόσο σοβαρή κρίνεται;

Η ρήξη του επιγονατιδικού συνδέσμου είναι εξίσου σοβαρή – αφορά τη σύνδεση μεταξύ της επιγονατίδας και της κνήμης. Ο τραυματισμός αυτός οδηγεί σε πλήρη απώλεια έκτασης του γόνατος και απαιτεί άμεση χειρουργική αποκατάσταση. Η αποθεραπεία είναι συνήθως μακρύτερη και πιο απαιτητική από πολλούς άλλους συνδεσμικούς τραυματισμούς:

Η ακινητοποίηση διαρκεί 4–6 εβδομάδες.

Η πλήρης φόρτιση επιτρέπεται σταδιακά μετά τον 2ο μήνα.

Η επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες τοποθετείται στους 6–9 μήνες, ενώ η πλήρης αγωνιστική επάνοδος μπορεί να χρειαστεί έως 12 μήνες.

Οι καθυστερήσεις ή οι επιπλοκές (όπως η ανομοιογενής επούλωση ή η ατροφία του τετρακεφάλου) μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμη μείωση της δύναμης ή της εκτατικής λειτουργίας του γόνατος.

Συμπερασματικά, η ρήξη του Αχιλλείου ή του επιγονατιδικού συνδέσμου αποτελεί σοβαρό ορόσημο στην καριέρα κάθε αθλητή, αλλά η σωστή χειρουργική τεχνική και η επιστημονικά τεκμηριωμένη αποκατάσταση μπορούν να επαναφέρουν τον αθλητή σε υψηλό επίπεδο.

