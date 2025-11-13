Αχίλλειος τένοντας- οστικό οίδημα: Η επιστημονική ανάλυση στο Gazzetta
Ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς κατά την επιστροφή του στη EuroLeague σόκαρε ολόκληρο τον μπασκετικό πλανήτη, σε πολλούς μάλιστα, θύμισε την σκηνή του τραυματισμού του Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Δεκέμβριο.
Δύο από τα πιο δυναμικά «όπλα» τόσο της EuroLeague, όσο και του Ολυμπιακού και το Παναθηναϊκού αντίστοιχα στερούνται την ευκαιρία να πατήσουν το παρκέ και να κάνουν αυτό που αγαπούν περισσότερο, να παίζουν μπάσκετ. Η ατυχία τους χτύπησε την πόρτα και δεν τους άφησε να χαρούν την πολύ σύντομη επάνοδό τους στην ενεργό δράση. Καλούνται και πάλι να βρουν την ψυχική δύναμη να παλέψουν για να επιστρέψουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Με αφορμή αυτούς τους τραυματισμούς, έχουν γεννηθεί πολλές απορίες και μάλιστα έχει προκύψει τεράστια συζήτηση γύρω από τους ορισμούς αυτών. Το Gazzetta, λοιπόν, ζήτησε τη βοήθεια της ιατρικής ομάδας της OSTEON, που αποτελείται από εξειδικευμένους ορθοπεδικούς και αθλητίατρους με πολυετή εμπειρία στην αθλητιατρική φροντίδα, τους Δρ. Βασίλειο Σακελλαρίου, Δρ. Παναγιώτη Πάντο και Δρ. Κωνσταντίνο Σταραντζή.
Οι τρεις γιατροί της OSTEON εξηγούν με σαφή και επιστημονικό τρόπο τι είναι η ρήξη αχίλλειου τένοντα και τι σημαίνει οστικό οίδημα, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που τα προκαλούν, ποια είναι τα βασικά στάδια αποκατάστασης και γιατί αποτελούν δύο από τους πιο χαρακτηριστικούς και απαιτητικούς τραυματισμούς για έναν επαγγελματία αθλητή.
H ρήξη αχιλλείου τένοντα
Η ρήξη του αχιλλείου τένοντα είναι ένας από τους πλέον σοβαρούς τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί ένας αθλητής – ιδιαίτερα σε αθλήματα που απαιτούν εκρηκτική ώθηση, όπως το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο. Πρόκειται για πλήρη ή μερική αποκοπή του τένοντα που συνδέει τους γαστροκνήμιους μύες με το οστό της πτέρνας, με αποτέλεσμα την απώλεια της ικανότητας για πελματιαία κάμψη, δηλαδή για το «σπρώξιμο» του ποδιού στο έδαφος. Συνήθως, ο τραυματισμός συνοδεύεται από έντονο ήχο και αίσθημα ότι «κάτι έσπασε» στον αστράγαλο.
Πόσο δύσκολη είναι η επέμβαση;
Η χειρουργική αποκατάσταση του αχιλλείου έχει εξελιχθεί σημαντικά. Οι σύγχρονες τεχνικές, όπως η mini-open ή η υπερηχογραφικά υποβοηθούμενη ελάχιστα επεμβατική συρραφή, προσφέρουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας και χαμηλό κίνδυνο επαναρρήξης (1–2%). Η κλασική «ανοικτή» επέμβαση παραμένει το «χρυσό πρότυπο» σε περιπτώσεις μεγάλης αποκόλλησης, αλλά συνοδεύεται από υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών.
Για τους επαγγελματίες αθλητές, η mini-open τεχνική θεωρείται σήμερα η βέλτιστη λύση, καθώς συνδυάζει ανθεκτική συρραφή με μικρότερη ουλή και ταχύτερη κινητοποίηση.
Πόσος χρόνος απαιτείται για επιστροφή στη δράση;
Η αποκατάσταση μετά από ρήξη αχιλλείου είναι μακρά και απαιτεί υπομονή και αυστηρή συμμόρφωση στο πρωτόκολλο αποθεραπείας.
Οι πρώτες 2 εβδομάδες περιλαμβάνουν ακινητοποίηση με το πόδι σε ελαφρά πελματιαία κάμψη.
Από τη 2η έως την 6η εβδομάδα, ξεκινά προοδευτική κινητοποίηση και μερική φόρτιση.
Μετά την 6η εβδομάδα, εισάγονται ενεργητικές ασκήσεις και ενδυνάμωση του γαστροκνημίου.
Από τον 3ο έως τον 6ο μήνα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προοδευτική επιβάρυνση, ιδιοδεκτικότητα και αθλητικές κινήσεις (άλματα, αλλαγές κατεύθυνσης).
Η πλήρης επάνοδος σε υψηλού επιπέδου αθλητισμό πραγματοποιείται κατά μέσο όρο στους 9–12 μήνες, και το ποσοστό επιτυχούς πλήρους επιστροφής για επαγγελματίες μπασκετμπολίστες φθάνει το 70–80%.
Επηρεάζεται η αποκατάσταση αν υπάρχει παλαιός τραυματισμός στο άλλο άκρο;
Ναι. Ένας οργανισμός που έχει ήδη επιβαρυνθεί με προηγούμενη ρήξη αχιλλείου στο αντίθετο άκρο εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο καθυστέρησης στην αποκατάσταση. Η μυϊκή ανισορροπία, η μεταβολή της βάδισης και οι αντισταθμιστικές κινήσεις επιβαρύνουν τη διαδικασία επούλωσης. Επιπλέον, η αυξημένη προδιάθεση για υπερχρήση ή λανθασμένη φόρτιση μπορεί να οδηγήσει σε μικροβλάβες, καθιστώντας απαραίτητο ένα προσεκτικά εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, με έλεγχο συμμετρίας, δύναμης και κινητικού προτύπου.
Η ρήξη του επιγονατιδικού συνδέσμου τι σημαίνει για έναν αθλητή; Πόσο σοβαρή κρίνεται;
Η ρήξη του επιγονατιδικού συνδέσμου είναι εξίσου σοβαρή – αφορά τη σύνδεση μεταξύ της επιγονατίδας και της κνήμης. Ο τραυματισμός αυτός οδηγεί σε πλήρη απώλεια έκτασης του γόνατος και απαιτεί άμεση χειρουργική αποκατάσταση. Η αποθεραπεία είναι συνήθως μακρύτερη και πιο απαιτητική από πολλούς άλλους συνδεσμικούς τραυματισμούς:
Η ακινητοποίηση διαρκεί 4–6 εβδομάδες.
Η πλήρης φόρτιση επιτρέπεται σταδιακά μετά τον 2ο μήνα.
Η επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες τοποθετείται στους 6–9 μήνες, ενώ η πλήρης αγωνιστική επάνοδος μπορεί να χρειαστεί έως 12 μήνες.
Οι καθυστερήσεις ή οι επιπλοκές (όπως η ανομοιογενής επούλωση ή η ατροφία του τετρακεφάλου) μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμη μείωση της δύναμης ή της εκτατικής λειτουργίας του γόνατος.
Συμπερασματικά, η ρήξη του Αχιλλείου ή του επιγονατιδικού συνδέσμου αποτελεί σοβαρό ορόσημο στην καριέρα κάθε αθλητή, αλλά η σωστή χειρουργική τεχνική και η επιστημονικά τεκμηριωμένη αποκατάσταση μπορούν να επαναφέρουν τον αθλητή σε υψηλό επίπεδο.
Η Osteon Pro, τμήμα της Osteon Orthopedic & Spine Clinic, εφαρμόζει πρωτοποριακά πρωτόκολλα χειρουργικής και αποκατάστασης βασισμένα σε διεθνή δεδομένα, προσφέροντας στους αθλητές ασφαλή, λειτουργική και μακροχρόνια επάνοδο στη δράση.
Το οστικό οίδημα
Στην εξειδίκευση της αθλητικής ορθοπαιδικής, η υπόθεση του λεγόμενου «οστικού οιδήματος» αποτελεί ένα σημαντικό – αλλά όχι πάντα ευρύτερα κατανοητό – στοιχείο στην αποκατάσταση ενός αθλητή.
Τι είναι το οστικό οίδημα;
Ο όρος «οστικό οίδημα» (bone marrow edema) αναφέρεται σε αύξηση υγρού στον μυελό των οστών, η οποία εμφανίζεται ως εύρημα στην μαγνητική τομογραφία και αντιστοιχεί σε τοπική φλεγμονή ή υπέρχρηση του οστού. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να προκληθεί από μικροτραυματισμούς, επαναλαμβανόμενη φόρτιση, διαταραχή της αιμάτωσης ή αρχόμενη κατάπτωση οστικής δομής.
Στους αθλητές, το οστικό οίδημα αποτελεί συχνά ενδιάμεση κατάσταση πριν από ένα μείζον κάταγμα κόπωσης ή σοβαρή βλάβη, και για τον λόγο αυτό απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
Πόσος χρόνος χρειάζεται για την επιστροφή ενός αθλητή στη δράση
Η διάρκεια της αποκατάστασης για ένα οστικό οίδημα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ωστόσο γενικώς περιγράφεται ως μεσοπρόθεσμη. Σε περίπτωση που η επιβάρυνση σταματήσει έγκαιρα και υπάρξει σωστή θεραπευτική προσέγγιση, η επιστροφή στη δράση μπορεί να απαιτεί 4-8 εβδομάδες σε πιο ήπιες περιπτώσεις. Σε πιο σοβαρές καταστάσεις – με μεγάλο οίδημα ή συνοδό οστική βλάβη – ο χρόνος αυτός μπορεί να επεκταθεί σε 3-6 μήνες.
Είναι κρίσιμη η σωστή πορεία αποφόρτισης, η προσαρμοσμένη φυσιοθεραπεία και η σταδιακή επάνοδος στην φόρτιση.
Από τι εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα περάσει ο πόνος;
Η ταχύτητα με την οποία υποχωρεί ο πόνος και επέρχεται επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες εξαρτάται από:
Την έγκαιρη διάγνωση και διακοπή της επιβάρυνσης (φόρτιση) που πυροδότησε το οίδημα.
Το μέγεθος και τη θέση της βλάβης – οίδημα σε περιοχές με ισχυρή φόρτιση (όπως το ισχίο, το μηριαίο οστό ή η επιφάνεια του γόνατος) συνήθως χρειάζονται περισσότερο χρόνο.
Το επίπεδο του αθλητή και οι απαιτήσεις του αθλήματος – οι αθλητές υψηλών επιδόσεων, λόγω των μεγαλύτερων φορτίων και της έντασης της προπόνησης, χρειάζονται συχνά πιο προσεκτική και σταδιακή αποκατάσταση.
Την ύπαρξη συνοδών προβλημάτων: π.χ., διαταραχές αιμάτωσης, μερική οστική ρωγμή, μεταβολές στην οστική πυκνότητα, μυϊκή αστάθεια ή λανθασμένη βάδιση/φόρτιση.
Την ποιότητα και συνέπεια της αποκατάστασης – σωστό πρόγραμμα φυσιοθεραπείας, έλεγχος φόρτισης, βιομηχανική ανάλυση, χρήση βοηθημάτων ή περιορισμών φόρτισης εφόσον απαιτείται.
Τι μπορεί να πάει λάθος ώστε η αποθεραπεία να μην είναι η ενδεδειγμένη;
Όταν η πορεία δεν είναι η επιθυμητή και η αποκατάσταση καθυστερεί ή παρουσιάζει επιπλοκές, τότε πιθανώς έχουν συμβεί τα εξής:
Η συνεχής φόρτιση παρά το οστικό οίδημα – δηλαδή ο αθλητής συνεχίζει τις προπονήσεις ή τον ανταγωνισμό χωρίς επαρκή αποφόρτιση.
Η λανθασμένη εκτίμηση της έκτασης της βλάβης ή η παραμέληση της μαγνητικής τομογραφίας για ακριβή ορισμό του μεγέθους του οιδήματος.
Η απουσία στοχευμένης φυσιοθεραπείας και βιομηχανικής επανεκπαίδευσης της φόρτισης, έτσι ώστε να παραμείνει υπολειτουργική η μυϊκή υποστήριξη του οστού.
Η ύπαρξη υποκείμενων παραγόντων που δεν αντιμετωπίστηκαν (όπως οστεοπενία/οστεοπόρωση, ανισορροπίες μυών, λανθασμένη τεχνική φόρτισης, ξαφνικές αυξήσεις φορτίου).
Η απουσία σταδιακής επανόδου στην άθληση, με άλματα φόρτισης πολύ γρήγορα – η βιαστική επιστροφή μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση σε οστική ρωγμή κόπωσης.
Συμπερασματικά, το οστικό οίδημα αποτελεί μια σοβαρή παθολογική κατάσταση στο πλαίσιο των αθλητικών κακώσεων που απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Η έγκαιρη διάγνωση, η προσωποποιημένη θεραπευτική στρατηγική και η συνεπής και ορθή αποκατάσταση αποτελούν τα κλειδιά. Ο χρόνος επιστροφής στη δράση ποικίλλει, αλλά με τη σωστή πορεία μπορεί να είναι αρκετά σύντομος για τον υψηλού επιπέδου αθλητή. Από την άλλη, η λάθος αποθεραπεία ή η υποτίμηση της κατάστασης μπορεί να οδηγήσουν σε χρονοβόρες επιπλοκές.
Η ομάδα της OSTEON PRO, ως τμήμα της OSTEON Orthopedic & Spine Clinic με εξειδίκευση στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων, εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές και εξατομικευμένα προγράμματα ώστε ο αθλητής να επιστρέψει στη δράση με ασφάλεια, αποδοτικότητα και ελαχιστοποιημένο ρίσκο υποτροπής.