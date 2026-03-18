Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε, μέσα από την παρακάμερα των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 104-87 στο ΣΕΦ για το εξ' αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μέσω της παρακάμερας, ξεχώρισε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Μερικές από αυτές το... σόου του Εβάν Φουρνέ που πέτυχε δύο ρεκόρ καριέρας στη διοργάνωση, η αποθέωση στον Γιώργο Μπαρτζώκα και το «πάρτι» που έστησαν οι παίκτες με τους οπαδούς, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.