Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα έχει ταυτιστεί με την έννοια της ομάδας, όμως υπάρχουν κι εκείνες οι ξεχωριστές βραδιές που ανήκουν στους πρωταγωνιστές. Τρανό παράδειγμα ο Εβάν Φουρνιέ.

Υπάρχουν βραδιές και βραδιές στη EuroLeague. Βραδιές που ένας παίκτης αποφασίζει να πάρει το ματς προσωπικά και να βάλει εκείνος την υπογραφή του. Κάτι σαν αυτό που έκανε το χθεσινό (17/03) βράδυ ο Εβάν Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Οι Πειραιώτες διέλυσαν την τουρκική ομάδα με 104-87 σε εξ αναβολής ματς της EuroLeague, με τον Γάλλο γκαρντ/ φόργουορντ σε ρόλο πρωταγωνιστή έχοντας πάρει... φωτιά. Ο απολογισμός για τον Φουρνιέ μέτρησε 36 πόντους με 9/11 δίποντα (81.8%), 5/9 τρίποντα με τους 33 μάλιστα να σημειώνονται σε μόλις 20 λεπτά. Αδιανόητο παιχνίδι για τον σταρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα που κατέγραψε ρεκόρ καριέρας.

Αυτή είναι η αφορμή για μία αναδρομή στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. Στα υπόλοιπα «one man show» κατά τη διάρκεια της θητείας του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ενός προπονητή πιστού στο συλλογικό μπάσκετ, στη σωστή απόφαση και στην ομαδικότητα, όμως μερικές βραδιές ξεφεύγουν από το πλαίσιο και γράφουν τη δική τους ιστορία.

Σάσα Βεζένκοβ

Αν μιλάμε για one man show, τότε το μυαλό πηγαίνει αυτόματα στον Σάσα Βεζένκοβ και στην περσινή (15/01/2025) βραδιά κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου σημει΄ψνοντας μία από τις κορυφαίες παραστάσεις στην ιστορία του συλλόγου. Συνολικά, μέτρησε 45 πόντους με 8/10 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και με 52 στο PIR.

Εκείνο το βράδυ, κυνήγησε ακόμα και το ιστορικό 50άρι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, μπορεί να μην το έφτασε, αλλά η σημασια του επιτεύγματός του παραμένει τεράστια.

Άλεκ Πίτερς

Ο Άλεκ Πίτερς έχει χαρίσει δύο από τα πιο εντυπωσιακά scoring nights του Ολυμπιακού με τη σειρά του. Το ένα είναι σε ένα... περίεργο παιχνίδι κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, Παναθηναϊκό στον μικρό τελικό του Final Four 2025, στις 25 Μαΐου. Εκεί οι Πειραιώτες επικράτησαν 97-93, σε ένα ματς που λίγοι θέλουν να παίζουν, ο Πίτερς όμως το πήρε αλλιώς με 32 πόντους και 6/11 τρίποντα μαζί με 7 ριμπάουντ και 11/18 σουτ με 4/4 βολές ακόμη κι αν ο στόχος είχε ήδη χαθεί.

Το ρεκόρ καριέρας του το έχει σημειώσει την ίδια σεζόν λιγο νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2025 κόντρα στην Άλμπα στο Βερολίνο νικη με 92-100. Εκεί σκόραρε 33 πόντους με 8/9 τρίποντα με ρεκόρ και από τα 6.75.

Αϊζάια Κάνααν

Ίδιος αντίπαλος και ίδια κατάληξη για τον... Ισαΐα του Ολυμπιακού που είχε επικρατήσει της Άλμπα τον Ιανουάριο του 2024 με 101-87. Εκείνος; Ασταμάτητος με 31 πόντους και απίθανο κρεσέντο από την περιφέρεια με 9/14 τρίποντα σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Κώστας Παπανικολάου

Ο αρχηγος του Ολυμπιακού το καλύτερο παιχνίδι με τα ερυθρόλευκα το πραγματοποίησε στις 25 Ιανουαρίου του 2024 κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη, όπου πρωταγωνιστησε με 25 πόντους και 6/8 τριποντα ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ. Μπορεί οι Πειραιώτες να ηττήθηκαν, όμως η εμφάνιση του Κώστα Παπανικολάου έμεινε.

Νίκολα Μιλουτίνοφ

Το αξέχαστο παιχνίδι του... πύργου του Ολυμπιακού έλαβε χώρα στις 18 Ιανουαρίου του 2024 απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τη νίκη εντός έδρας με 89-72 με τον Μιλουτίνοφ να σημειώνει ένα αδιανόητο double double 20 πόντων και 20 ριμπάουντ με τα 9 να είναι επιθετικά συγκεντρώνοντας μάλιστα και 40 βαθμούς στο PIR.

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Οι 30 πόντοι που σημείωσε κόντρα στη Ζάλγκιρις φέτος στις 12 Νοεμβρίου 2025 (νίκη με 95-78 του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ) αποτελούν το... κερασάκι στην τούρτα από μία σειρά εξαιρετικών φετικών εμφανίσεων φέτος που φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή του για τους Πειραιώτες. Σε εκείνο το ματς ευστόχησε μάλιστα σε 5 από τα 9 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 2 ριμπάουντ.

Το ρεκόρ της καριέρας του όμως έχει σημειωθεί μερικά χρόνια αργότερα, στις 22 Οκτωβρίου 2021 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας εκτός έδρας, όταν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε με 88-82. Εκεί ο Ντόρσεϊ τα... έσπασε από την περιφέρεια με 7/10 τρίποντα ολοκληρώνοντας την αναμέτρησης με 32 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.