Για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπασκόνια ενόψει της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague, μίλησε στις δηλώσεις του ο Πάολο Γκαλμπιάτι

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπασκόνια (19/03, 21:15) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Πάολο Γκαλμπιάτι να αναφέρεται στις δηλώσεις του στο γεγονός πως οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν εξαιρετικά αυτή την περίοδο.

Επίσης ο Ιταλός τεχνικός πρόσθεσε πως η ομάδα του, χρειάζεται να παίζει με περισσότερη υπερηφάνεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πάολο Γκαλμπιάτι:

«Προπονηθήκαμε πολύ καλά, με καλή διάθεση. Μιλήσαμε πολύ και προσπαθήσαμε να επιλύσουμε καταστάσεις και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά μαζί.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αμυνθούμε ομαδικά. Το αποδείξαμε αυτό σε στιγμές όπως στο Κύπελλο, όπου ήμασταν πολύ καλοί σε αυτόν τον τομέα. Τώρα χρειαζόμαστε όλη την ομάδα να αγωνίζεται μαζί, με περισσότερη υπερηφάνεια και περισσότερη επιθυμία».

Για τη συνέχεια για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Τώρα έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και πρέπει να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Κάθε παιχνίδι είναι ένας διαγωνισμός και αυτό που περιμένω είναι οι παίκτες μου να βγουν στο γήπεδο για να τα δώσουν όλα.

Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι εναντίον μιας από τις πιο δυνατές ομάδες της EuroLeague, με πολύ ταλέντο και ένα πολύ πλήρες ρόστερ που αυτή τη στιγμή παίζει εξαιρετικά».