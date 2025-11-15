Ο Άλεκ Πίτερς παραμένει η πιο αξιόπιστη σταθερά του Ολυμπιακού, εξελίσσοντας έναν βαθύ δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο του. Η εμφάνισή του στο Μιλάνο δεν ήταν παρά ακόμα μία απόδειξη.

Ένα 48ωρο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αντιδράσει και παραδόθηκε στο Μιλάνο, πληρώνοντας την κακή εμφάνιση για 35 λεπτά και γνωρίζοντας την ήττα από την αποδεκατισμένη, αλλά απόλυτα συγκεντρωμένη, Αρμάνι (88-87) για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Σε τρομερή βραδιά ήταν ο Άλεκ Πίτερς που ομολογούμε ότι μας έλειψε. Η κλάση του είναι αδιαμφισβήτητη και χθες το βράδυ μας τη θύμισε ακόμα κι αν ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει νικητής από το Μιλάνο. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 21:23 λεπτά συμμετοχής θυμίζοντας παλιό καλό κρασί. Το μεγαλείο του μάλιστα φαίνεται από το γεγονός ότι ήταν απόλυτα συμφιλιωμένος με το να μην πάρει εκείνος την τελευταία επίθεση κι ας ήταν «καυτός», αλλά να σχεδιαστεί πάνω στον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Πίτερς είναι ο ορισμός του επαγγελματία και ανιδιοτελή παίκτη, που όταν τον χρειαστεί η ομάδα του είναι εκεί για να δώσει το 100% μακριά από ζητήματα ρόλου στην ομάδα ή χρόνου συμμετοχής. Εξάλλου αυτά τα 21 λεπτά περίπου είναι τα περισσότερα που έχει πατήσει παρκέ φέτος στη EuroLeague ο Κάπτεν Αμέρικα των «ερυθρολεύκων».

Ο Πίτερς είναι το πρότυπο του επαγγελματία. Δεν ασχολείται με τον ρόλο, δεν μιλάει για τον χρόνο συμμετοχής, δεν ζητά τίποτα παραπάνω από την ευκαιρία να βοηθήσει την ομάδα του όταν τον χρειάζεται. Και κάθε φορά που αυτή η ευκαιρία του δίνεται, ανταποκρίνεται χωρίς δεύτερη σκέψη.

Οι αριθμοί που λένε την αλήθεια

Η φετινή μείωση του χρόνου συμμετοχής του δεν έχει επηρεάσει την αποτελεσματικότητά του. Ο Πίτερς παραμένει ένας από τους πλέον συνεπείς εκτελεστές της διοργάνωσης.

Την προπέρσινη σεζόν (2023-24), στην οποία είχε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο λόγω της απουσίας του Σάσα Βεζένκοβ, μέτρησε 13.4 πόντους με το απίθανο 51.3% από το τρίποντο, συν 4.8 ριμπάουντ στα 25:58 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Ακόμη κι όταν πέρυσι ο χρόνος του μειώθηκε στα 16:20 λόγω της επιστροφής Βεζένκοβ και της αλλαγής ρόλων, τα ποσοστά του όχι μόνο παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, αλλά… εκτοξεύτηκαν στο 54.4% από την περιφέρεια.

Ωστόσο η συνέπειά του είναι το βασικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του και το αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Είναι οι 33 πόντοι κόντρα στην Άλμπα με τα 8/9 τρίποντα την προτελευταία αγωνιστική της περσινής σεζόν; Είναι το τελευταίο παιχνίδι της regular season κόντρα στη Μακάμπι με τους 17 πόντους και τα 7 ριμπάουντ; Ο Άλεκ Πίτερς ήταν πάντα εκεί για τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, όποτε τον χρειαστεί.

Το αποτέλεσμα; Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελούσε τον πιο εύστοχο σουτέρ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση τα τελευταία δύο χρόνια.

Only 2 players in EuroLeague shoot over 50% from three when we combine 2023-24 and 2024-25 season🎯

(Min 100 attempts*)



Tarik Biberovic 51.8% (59/114)

Alec Peters 53% (82/154) pic.twitter.com/XVICMNYn0Z — EuroLeague (@EuroLeague) November 5, 2024

Τα δύσκολα παπούτσια που χρειάστηκε να γεμίσει

Η breakout season του προήλθε από την ελευθερία που είχε λόγω της απουσίας του Βεζένκοβ, όμως εκείνος το αξιοποίησε στο μέγιστο. Τόσο, που ο Ολυμπιακός έσπευσε να τον «δέσει» τότε με νέο διετές συμβόλαιο για να τον επιβραβεύσει.

Στη δεύτερη χρονιά του στα «ερυθρόλευκα», κλήθηκε να μπει στα πολύ… στενά παπούτσια του MVP της EuroLeague. Το έκανε στον βαθμό του δυνατού, με απόλυτο επαγγελματισμό. Σε 40 αγώνες είχε 13.1 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 53.5% τρίποντο — επίδοση που του χάρισε και τον τίτλο του Most Improved Player από την ELPA.

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST IMPROVED PLAYER” goes to Alec Peters 🙌



🔎 A player that has shown biggest improvement from his previous EuroLeague season.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/so7lk0h88f — EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 5, 2024

Ήξερε πως με την επιστροφή του Βεζένκοβ ο ρόλος του θα μικρύνει. Δεν γκρίνιαξε. Δεν χαμήλωσε την ένταση. Δεν έριξε την ποιότητα και το σημαντικότερο; Το κίνητρο δεν χάθηκε ποτέ.

Αν η σεζόν 2022-23 ήταν η χειρότερή του με 5.1 πόντους και 42% από τα 6.75 σε 14 λεπτά και η αμέσως επόμενη η κορυφαία του, ο Πίτερς φρόντισε και στον περιορισμένο ρόλο του στη συνέχεια να διατηρήσει την ποιότητά του. Φέτος, τα 13:16 λεπτά ανά αγώνα είναι τα λιγότερα που έχει χρειαστεί να συνεισφέρει σε αυτές τις τέσσερις σεζόν, όμως δεν χάνει τον σκοπό του και βγαίνει μπροστά τις κρίσιμες στιγμές. Έτσι έκανε και κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο χθες (14/11) κι ας μην συνδυάστηκε η εμφάνισή του με νίκη, όμως δεν σταμάταει να κυνηγάει κορυφές, καθώς με το 46,8% στην καριέρα του στην EuroLeague (229 ματς), είναι τρίτος στην All-Time λίστα της διοργάνωσης σε εύστοχα τρίποντα.

Και δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο φετινές βραδιές που «μίλησε» περισσότερο, ήταν όταν ο Βεζένκοβ δεν ήταν στα καλύτερά του: απέναντι στην Εφές και τώρα απέναντι στην Αρμάνι.

Το επενδυτικό πλάνο και η βαθύτερη σύνδεση με την Ελλάδα

Η σχέση του Πίτερς με τον Ολυμπιακό και γενικότερα με την Ελλάδα έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο από μια απλή επαγγελματική συνεργασία.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το προσωπικό του εστιατόριο, το «Twenty Five» από το νούμερο που φορά στην ερυθρόλευκη φανέλα,άνοιξε στο Μικρολίμανο, δείχνοντας πως η ζωή του πια απλώνεται πέρα από τα παρκέ συνδυάζοντας τις δύο μεγάλες του αγάπες, τον Ολυμπιακό και την γαστρονομία. Ο ίδιος έχει δηλώσει μάλιστα για το αν θα φανταζόταν τον εαυτό του σε άλλο επάγγελμα: «Στο παρελθόν, θα έλεγα ίσως κάποιο άλλο άθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή μου αρέσει πολύ η μαγειρική, οπότε ίσως θα γινόμουν σεφ»

Ο Πίτερς δεν είναι απλώς ένας Αμερικανός παίκτης που έτυχε να φορέσει τα «ερυθρόλευκα». Είναι ένας παίκτης που έχει δεθεί με την ομάδα, με την πόλη, με τον κόσμο και αυτό το συναίσθημα αντικατοπτρίζεται και στο παιχνίδι του όνταw σταθερός, αξιόπιστος, παρών όταν τον χρειάζεσαι περισσότερο.

Ακόμη κι αν η χθεσινή εμφάνιση δεν συνοδεύτηκε από νίκη, ο Πίτερς έδειξε ξανά ότι αποτελεί μια σταθερά σε μια δύσκολη περίοδο για τον Ολυμπιακό.