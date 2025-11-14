Ρούντι για Φαρίντ: «Ένας τεράστιος παίκτης και εντυπωσιακός άνθρωπος, είναι υπέροχο να τον βλέπω!»
Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν κομβικός για τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης και, μετά το τέλος του αγώνα με τη «Βασίλισσα», ενθουσιάστηκε on air με τον Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος του είχε χαρίσει ένα από τα καλύτερα highlights της καριέρας του.
Ο Manimal θυμήθηκε την τρομερή no look ασίστ που του είχε δώσει ο Ισπανός για ένα εντυπωσιακό κάρφωμά του και έσπευσε να τον αγκαλιάσει! Από την πλευρά του, ο Ρούντι Φερνάντεθ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νέο σέντερ των «πράσινων».
«Ένας τεράστιος παίκτης και εντυπωσιακός άνθρωπος, είναι υπέροχο να τον βλέπω!» έγραψε στο X ο Ισπανός legend.
Una gran jugador y espectacular como persona!! Que bueno verle 🙌🙌 https://t.co/aD4XAbzbta— Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) November 14, 2025
