Ρούντι για Φαρίντ: «Ένας τεράστιος παίκτης και εντυπωσιακός άνθρωπος, είναι υπέροχο να τον βλέπω!»

Ο Ρούντι Φερνάντεθ είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον Κένεθ Φαρίντ, μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη.

Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν κομβικός για τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης και, μετά το τέλος του αγώνα με τη «Βασίλισσα», ενθουσιάστηκε on air με τον Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος του είχε χαρίσει ένα από τα καλύτερα highlights της καριέρας του.

Ο Manimal θυμήθηκε την τρομερή no look ασίστ που του είχε δώσει ο Ισπανός για ένα εντυπωσιακό κάρφωμά του και έσπευσε να τον αγκαλιάσει! Από την πλευρά του, ο Ρούντι Φερνάντεθ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νέο σέντερ των «πράσινων».

«Ένας τεράστιος παίκτης και εντυπωσιακός άνθρωπος, είναι υπέροχο να τον βλέπω!» έγραψε στο X ο Ισπανός legend.