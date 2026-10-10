Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL, μετά το τέλος της πρώτης μέρας της 2ης αγωνιστικής.

Σε ματς «θρίλερ» στο «Ανδρέας Παπανδρέου», το Περιστέρι επικράτησε του Ηρακλή με 92-89 στην παράταση και έκανε το 2/2 στην GBL. Η Μύκονος έκανε την ανατροπή και πέτυχε το «διπλό» στο Μαρούσι, κερδίζοντας με 82-79.

Ο ΠΑΟΚ είχε εύκολη δουλειά, επικρατώντας της Δόξας Λευκάδας με 86-73, ενώ η Καρδίτσα... φόρτσαρε στο 4ο δεκάλεπτο και επικράτησε του Βίκου με 85-74. Ο Άρης... διέλυσε την ΑΕΚ στο «Παλέ» με 88-58 και στο ματς που έκλεισε την πρώτη μέρα της 2ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα με 84-59.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

10/10

11/10

Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου (13:00)

Η βαθμολογία:

Καρδίτσα 2-0, 4β. ΠΑΟΚ 2-0, 4β. Περιστέρι 2-0, 4β. Άρης 1-1 3β. ΑΕΚ 1-1 3β. Μύκονος 1-1, 3β. Παναθηναϊκός 2-0, 2β * Κολοσσός Ρόδου 1-0, 2β. Δόξα Λευκάδας 0-2, 2β Προμηθέας Πατρών 0-2, 2β. Βίκος Φalcons, 0-2, 2β. Ηρακλής 0-2, 2β. Μαρούσι 0-2, 2β Ολυμπιακός 1-0, 0β. *

* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Η επόμενη αγωνιστική (3η):

17/10

ΑΕΚ - Μύκονος (15:00)

Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ (16:00)

Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας Πάτρας (17:00)

Ηρακλής - Καρδίτσας (17:00)

Άρης - Μαρούσι (17:30)

18/10

Βίκος Φalcons - Ολυμπιακός (13:00)

Παναθηναϊκός - Περιστέρι (16:00)

