GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Προμηθέα
Σε ματς «θρίλερ» στο «Ανδρέας Παπανδρέου», το Περιστέρι επικράτησε του Ηρακλή με 92-89 στην παράταση και έκανε το 2/2 στην GBL. Η Μύκονος έκανε την ανατροπή και πέτυχε το «διπλό» στο Μαρούσι, κερδίζοντας με 82-79.
Ο ΠΑΟΚ είχε εύκολη δουλειά, επικρατώντας της Δόξας Λευκάδας με 86-73, ενώ η Καρδίτσα... φόρτσαρε στο 4ο δεκάλεπτο και επικράτησε του Βίκου με 85-74. Ο Άρης... διέλυσε την ΑΕΚ στο «Παλέ» με 88-58 και στο ματς που έκλεισε την πρώτη μέρα της 2ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα με 84-59.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
10/10
- Περιστέρι - Ηρακλής: 92-89 (παρ.)
- Μαρούσι - Μύκονος: 79-82
- ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας: 86-73
- Καρδίτσα - Βίκος Φalcons: 85-74
- Άρης - ΑΕΚ: 88-58
- Προμηθέας Πάτρας - Παναθηναϊκός: 59-84
11/10
- Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου (13:00)
Η βαθμολογία:
- Καρδίτσα 2-0, 4β.
- ΠΑΟΚ 2-0, 4β.
- Περιστέρι 2-0, 4β.
- Άρης 1-1 3β.
- ΑΕΚ 1-1 3β.
- Μύκονος 1-1, 3β.
- Παναθηναϊκός 2-0, 2β *
- Κολοσσός Ρόδου 1-0, 2β.
- Δόξα Λευκάδας 0-2, 2β
- Προμηθέας Πατρών 0-2, 2β.
- Βίκος Φalcons, 0-2, 2β.
- Ηρακλής 0-2, 2β.
- Μαρούσι 0-2, 2β
- Ολυμπιακός 1-0, 0β. *
* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Η επόμενη αγωνιστική (3η):
17/10
ΑΕΚ - Μύκονος (15:00)
Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ (16:00)
Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας Πάτρας (17:00)
Ηρακλής - Καρδίτσας (17:00)
Άρης - Μαρούσι (17:30)
18/10
Βίκος Φalcons - Ολυμπιακός (13:00)
Παναθηναϊκός - Περιστέρι (16:00)
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