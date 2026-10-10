Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με... σβηστές τις μηχανές στην Πάτρα και επικράτησε εύκολα του Προμηθέα Πάτρας με 59-84 για το 2/2 μετά και τη δεύτερη αγωνιστική στην GBL.

Μπορεί να είχε προηγηθεί ένα απαιτητικό παιχνίδι στην Euroleague απέναντι στη Φενέρ, μπορεί το κίνητρο να μην ήταν το ίδιο, αλλά ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε σοβαρός και άκρως συγκεντρωμένος απέναντι στον Προμηθέα και έφτασε σε μια άνετη επικράτηση για το 2-0 στην GBL.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής, έδωσε «ανάσες» σε παίκτες, έβαλε τον Φαλ περισσότερο στο rotation και με γνώμονα την άμυνα, οι «πράσινοι» πέρασαν ένα άνετο και ευχάριστο απόγευμα στην Πάτρα, έχοντας τέσσερις παίκτες «διψήφιους» χωρίς να χρειαστεί να κάνει καποιος το κάτι παραπάνω.

Προμηθέας – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Με.. την φόρα που είχε από το ματς κόντρα στη Φενέρ μπήκε ο Παναθηναϊκός στο παρκέ του «Δ. Τόφαλος» και φρόντισε να γίνει από πολύ νωρίς το «αφεντικό» του αγώνα. Με σερί 12-0 μετέτρεψε το 4-6 σε... 4-18 στα 2:20 πριν από το τέλος της 1ης περιόδου και λίγο πολύ έριξε με το «καλημέρα» τους τίτλους τέλους του αγώνα. Ο δείκτης του σκορ παρέμεινε στο +14 για τους «πράσινους» έως και τη λήξη του δεκαλέπτου (7-21) έχοντας 4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 4/5 βολές με 11 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

Η διαφορά στα μέσα του β' δεκαλέπτου έφτασε και στο +21 (14-35) υπέρ της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αλλά στη συνέχεια οι Πατρινοί ισορρόπησαν το παιχνίδι και δεν άφησαν τον Παναθηναϊκό να ανοίξει περισσότερο την «ψαλίδα» στο σκορ, το οποίο έκλεισε στους... 17 πόντους (26-43) με τη λήξη του ημιχρόνου.

Ο Μουστάφα Φαλ πήρε χρόνο συμμετοχής και φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του στο πρώτο μισό του αγώνα (2π., 2ριμπ., 1κλ., 1τ. σε 08:22') με τους Χέιζ-Ντέιβις (10π.) και Φρανσίσκο (9π.) να ήταν οι καλύτεροι των φιλοξενούμενων. Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» είχε στο ημίχρονο 9/16 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 10/13 βολές, 18-4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 8 λάθη και 4 κλεψίματα, ενώ ο Προμηθέας (Κόλεμαν 10π.) 6/16 δίποντα, 4/16 τρίποντα, 2/2 βολές, 12-4 ριμπάουντ, 7 τελικές πάσες, 10 λάθη και 3 κλεψίματα.

Τα τρίποντα μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου ήταν και εκείνα που έδωσαν στον Παναθηναϊκό και διαφορά 28 πόντων (31-59) και μάλιστα στο... ρελαντί. Οι Μαντζούκας και Καλαϊτζάκης ήταν εκείνοι που είχαν πάρει τις ευθύνες σε αυτές τις επιθέσεις. Όσο και αν ανακάτευε την τράπουλα ο Ομπράντοβιτς, όσες αλλαγές και αν επιχειρούσε στο παιχνίδι, όσο rotation και αν έκανε, δεν χανόταν το μομέντουμ.

Στο 27' η διαφορά ξεπέρασε για πρώτη φορά και τους 30 πόντους, με τους «πράσινους» να φτάνουν και σε double score (32-64) με την 3η περίοδο να κλείνει στο 40-70. Ο Παναθηναϊκός (Χέιζ-Ντέιβις 12π., Φρανσίσκο 12π.) είχε έως εκείνο το σημείο 14/24 δίποντα, 9/24 τρίποντα, 15/18 βολές, 24-8 ριμπάουντ, 14 ασίστ για 10 λάθη, ενώ ο Προμηθέας αντίστοιχα (Κόλεμαν 15π.-10ριμπ.) είχε 10/24 δίποντα, 5/20 τρίποντα, 5/8 βολές, 17-6 ριμπάουντ αλλά και 15 λάθη για 12 τελικές πάσες.

Η 4η περίοδος, όπως ήταν και αναμενόμενο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με τους «πράσινους» να... τραβάνε χειρόφρενο ενόψει και της διπλής αγωνιστικής στην Euroleague και τα δύο παιχνίδια απέναντι σε Παρτίζαν την ερχόμενη Τρίτη (13/10) στο Βελιγράδι και την Παρασκευή 16/10 με τη Χάποελ εντός έδρας. Ο Ζοτς ανακάτεψε περισσότερο την τράπουλα, συνέχισε το rotation δίνοντας χρόνο συμμετοχής και στον Γιάννη Κουζέλογλου.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... μπόρεσε να επιβάλλει τον ρυθμό του, ακόμα και με τους παίκτες από το 2ο και το 3ο rotation, αναγκάζοντας τους παίκτες του Προμηθέα σε πολλά λάθη και κακές επιλογές στην επίθεση.

μπόρεσε να επιβάλλει τον ρυθμό του, ακόμα και με τους παίκτες από το 2ο και το 3ο rotation, αναγκάζοντας τους παίκτες του Προμηθέα σε πολλά λάθη και κακές επιλογές στην επίθεση. MVP O… εξής κανένας και αυτό διότι μοιράστηκε εξαιρετικά ο χρόνος συμμετοχής από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

εξής κανένας και αυτό διότι μοιράστηκε εξαιρετικά ο χρόνος συμμετοχής από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... όλοι όσοι αγωνίστηκαν. Με εξαίρεση κάποια «κενά» διαστήματα όταν η διαφορά έφτασε στο +32, δεν υστέρησε κάποιος παίκτης ιδιαίτερα. Τέσσερις ήταν οι «διψήφιοι» και δη οι Χέιζ-Ντέιβις (12π.), Φρανσίσκο (12π.), Μήτογλου (10π.) και Ρογκαβόπουλος (10π.)

όλοι όσοι αγωνίστηκαν. Με εξαίρεση κάποια «κενά» διαστήματα όταν η διαφορά έφτασε στο +32, δεν υστέρησε κάποιος παίκτης ιδιαίτερα. Τέσσερις ήταν οι «διψήφιοι» και δη οι Χέιζ-Ντέιβις (12π.), Φρανσίσκο (12π.), Μήτογλου (10π.) και Ρογκαβόπουλος (10π.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κένταλ Κόλεμαν ήταν εκείνος που έκανε αισθητή την παρουσία του έχοντας 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.

ο Κένταλ Κόλεμαν ήταν εκείνος που έκανε αισθητή την παρουσία του έχοντας 15 πόντους και 11 ριμπάουντ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Έβανς (5π., 2/7 σουτ, 4 λάθη) και ο Δίπλαρος (1/4 σουτ, 5 λάθη)

ο Έβανς (5π., 2/7 σουτ, 4 λάθη) και ο Δίπλαρος (1/4 σουτ, 5 λάθη) ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 41 ριμπάουντ του Παναθηναϊκού και η μεγάλη διαφορά απέναντι στους Πατρινούς.

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 26-43, 40-70, 59-84.

PROMITHEAS PATRAS VIKOS COLA (Coach: G. Vovoras | Asst: A. Tsochlas, M. Michelakos) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 98 A. KULBOKA * 17:45 7 2/4 1/3 0/0 42.9% 0 3 3 1 1 1 0 1 2 -24 7 9 J. FORRESTER * 13:11 2 1/2 0/0 0/0 50.0% 0 3 3 0 1 0 1 0 3 -8 4 11 S. EVANS II * 24:03 5 1/2 1/5 0/0 28.6% 1 1 2 4 4 1 0 0 2 -18 3 16 G. KALAITZAKIS * 09:27 1 0/3 0/2 1/2 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 1 -9 -1 26 N. WILLIAMS * 17:12 0 0/1 0/4 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 3 -29 -3 BENCH 4 K. COLEMAN 23:50 15 4/7 2/2 1/2 66.7% 6 5 11 1 1 1 0 1 2 -8 25 21 P. KOUROUPAKIS 15:18 9 4/5 0/0 1/2 80.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 -7 10 25 A. ARMS 19:08 10 1/4 1/1 5/5 40.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 1 -14 8 8 E. KAPETAKIS 16:40 5 1/1 1/3 0/0 50.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 2 -4 5 1 A. NIKOLAIDIS 14:22 0 0/1 0/1 0/0 0.0% 0 0 0 2 0 3 0 0 3 6 3 12 N. DIPLAROS (C) 19:12 3 0/1 1/3 0/2 25.0% 0 0 0 5 5 0 0 0 1 -9 -2 29 A. ANTETOKOUNMPO 09:51 2 1/1 0/5 0/0 16.7% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -1 TEAM TOTALS 59 15/32 7/29 8/13 36.1% 9 21 30 18 16 11 2 5 20 - 58