Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μετά την ήττα της Ρεάλ από τον Παναθηναϊκό συνεχάσρη τους «πράσινους» για τη μεταγραφή του Κένεθ Φαρίντ.

Η 11η αγωνιστική ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν. O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία «μαγική» διαβολοβδομάδα κάνοντας το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη. Οι «πράσινοι» έφυγαν θριαμβευτές από τη Movistar Arena επικρατώντας της Ρεάλ με 77-87.

Πράγματα και... θαύματα έκανε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Κένεθ Φαρίντ με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να αποθεώνει το τριφύλλι για τη μεταγραφή αυτή μεσούσης της σεζόν.

Αναλυτικά

«Θέλω να συγχαρώ τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε εξαιρετικά, τρομερή ομάδα. Θέλω να τους συγχαρώ για το πώς έπαιξαν αλλά και για την μεταγραφή του Φαρίντ. Ήταν ξανά το "κλειδί" για δεύτερο ματς. Συγχαρητήρια στους αντιπάλους. Είχαμε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο με χαρακτήρα, επιθετικότητα αλλά δυστυχώς κουβαλούσαμε ένα... βαρύ φορτίο από το πρώτο ημίχρονο που είχαμε, έπαιξαν καλά, έλεγξαν τα γκαρντς μας και εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Κάναμε καλή δουλειά κόντρα στον Ναν, ίσως ο καλύτερός τους σκόρερ. Ο Σορτς και ο Σλούκας έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι. Έχουν τρεις κορυφαίους σκόρερ, είναι τρομεροί χειριστές και ελέγχουν το ματς. Το αναγνωρίζουμε αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε εξαιρετική δουλειά κόντρα σε αυτούς τους παίκτες. Αν κερδίζεις το δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσες να έχεις παίξει καλύτερα στο πρώτο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η επίδραση κόντρα σε αυτούς τους παίκτες, σε αυτές τις ομάδες... Πρέπει να χτυπάς πρώτος και να έχεις την αυτοπεποίθηση. Να ανταγωνιζόμαστε απέναντι στους καλύτερους παίκτες. Πρέπει να έχουμε συνέπεια, όχι μόνο στα 1v1 αλλά και στην άμυνα. Είχαμε το πρώτο μας μπλοκ στο τέλος, αυτό είναι κάτι που ξεχωρίζει. Πρέπει να προστατεύουμε την ρακέτα, δε το κάναμε. Να ασκήσουμε κριτική στον εαυτό μας για το πρώτο ημίχρονο, να συγχαρούμε τους παίκτες για το δεύτερο και να καταλάβουμε ότι υπάρχει ακόμα δρόμος. Οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Έτσι είναι αυτή η διοργάνωση. Ξέρουμε ότι θα ξαναγίνει αυτό. Πρέπει να ξέρουμε πως να απαντήσουμε σε αυτό».

Για τον Φελίζ: «Έκανε πολύ καλό ματς. Αποφασίσαμε να ξεκινήσει γιατί μπορεί να περιορίσει τον καλύτερο παίκτη του αντιπάλου, που είναι ο Ναν. Ο Φελίζ ήταν πολύ καλός στην επίθεση. Έπαιξε καλά γιατί είχε καλή απόδοση και στις δύο πλευρές. Δεν σκόραρε μόνο αλλά ήταν καλός στην άμυνα».