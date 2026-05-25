Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR όρισε γενική είσοδο 5 ευρώ στο Game 1 των ημιτελικών κόντρα στον ΠΑΟΚ (28/5, 18:00).

Στον Παναθηναϊκό έχουν στρέψει ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον τους στην προετοιμασία για την πρώτη αναμέτρηση των ημιτελικών με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο «T-Center».

Οι «πράσινοι» έχουν ρίξει το βάρος στην επίτευξη του τελευταίου στόχου, ο οποίος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, επιβραβεύει τους φιλάθλους της για την αγάπη, τη στήριξη και την αφοσίωσή τους στην ομάδα μας για μία ακόμα φορά τη φετινή σεζόν, και ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, ορίζει Γενική Είσοδο 5 ευρώ για την αναμέτρηση της προσεχούς Πέμπτης (28/05, 18:00) με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Telekom Centher Athens, για τον πρώτο Ημιτελικό της Stoiximan GBL. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας τώρα κι ελάτε να ζήσουμε μία ακόμα «πράσινη» μπασκετική αγωνιστική! Η παρουσία και η στήριξή σας αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ομάδας μας!»

