GBL: Το πανόραμα των ημιτελικών, τα ζευγάρια, οι μέρες και οι ώρες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια των ημιτελικών στην Stoiximan GBL.
Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 102-99 με αποτέλεσμα η Ένωση να κάνει το 2-1 στη σειρά και να πάρει τη πρόκριση, σχηματίστηκαν και τα δύο ζευγάρια της φάσης των ημιτελικών στην Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα αναμετρηθεί με τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, ενώ στο άλλο ζευγάρι θα παίξουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
Ημιτελική Φάση
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
- Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (28/5, 20:15)
- Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:00)
- Game 3: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (1/6, 20:15 - αν χρειαστεί)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
- Game 1: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (28/5, 20:15)
- Game 2: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκος (30/5, 15:00)
- Game 3: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (1/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.