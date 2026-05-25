Δείτε πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια των ημιτελικών στην Stoiximan GBL.

Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 102-99 με αποτέλεσμα η Ένωση να κάνει το 2-1 στη σειρά και να πάρει τη πρόκριση, σχηματίστηκαν και τα δύο ζευγάρια της φάσης των ημιτελικών στην Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα αναμετρηθεί με τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, ενώ στο άλλο ζευγάρι θα παίξουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.

Ημιτελική Φάση

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (28/5, 20:15)

Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:00)

Game 3: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (1/6, 20:15 - αν χρειαστεί)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ