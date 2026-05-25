Μετά το τέλος της φετινής Euroleague ακολουθεί η τελική ευθεία της... Stoiximan GBL ενώ στο βάθος άρχισαν να αχνοφαίνονται οι τελικοί.

Οι «αιώνιοι» στρέφουν ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον τους στις εγχώριες υποχρεώσεις τους, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο μεν Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ-Άρης για να μάθει τον αντίπαλό το στα ημιτελικά, ο δε Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ. Και τα δύο ζευγάρια θα έχουν τον χαρακτήρα «best of three», όπερ και σημαίνει ότι η ομάδα που θα συμπληρώσει πρώτη τρεις νίκες θα πάρει και το εισιτήριο για τους φετινούς τελικούς.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα στην GBL και αν και εφόσον φυσικά υπάρξει τελικός «αιωνίων» για μια ακόμα φορά, το πρώτο τζάμπολ αναμένεται να δοθεί στις 3/6 στις 21:00 ενώ εάν χρειαστεί και 5ο ματς, αυτό θα διεξαχθεί 10 μέρες αργότερα και δη στις 13/6.

Συνοπτικά, και πάντα με το υπάρχον πρόγραμμα της GBL, ο δεύτερος τελικός αναμένεται να διεξαχθεί στις 5/6 (21:00), ο τρίτος στις 8/6 (21:00), εάν χρειαστεί τέταρτος στις 10/6 (21:00) και αν χρειαστεί και Game 5 στις 13/6 (18:00).

Οι τελικοί της GBL

Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου (21:00)

Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου (21:00)

Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου (21:00)

Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00 - αν χρειαστεί)

Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00 - αν χρειαστεί)

* Υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής, κυρίως όσον αφορά τις ώρες των τζάμπολ